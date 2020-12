ŠTA AKO RODIM BOLESNO DETE?! Miljana Kulić raskinula sa Zolom, iznela sav PRLJAV VEŠ, pa otišla na kiretažu (VIDEO)

Miljana Kulić stavila je tačku na odnos sa Zolom, a rano jutroš je otišla na kiretažu.

- On mi je najveća greška, on je mene iskoristio a ja nikada nisam imala ovakve emocije! Ja sam bila retardirana ove dve godine, mi nismo kao Maja i Janjuš, ovo je bolesno! Ja ne mogu više njega da gledam i da budem u istom prostoru kao on! Ja se nadam da ću sve ovo da prevaziđem, šta ako rodim bolesno dete a nisam bila spremna i za prvo, aj bih se samo čupala za kosu! Dva deteta bez oca, i ja želim ad se borim za moje dete i mene, a ja znam da sam išla srcem - rekla je Miljana.

- Moje dete ne bi bilo bez oca - dodao je Zola.

- Mišliš li da ti iko veruje da ćeš moći da gajiš dete, a da te Miljana izdržava? - glasilo je pitanje.

- Poetna priče je da li mi neko veruje, a meni to nije bitno. Ako ne ode na kiretažu ja ću svoje dokazati - rekao je Zola.

- Ćuti molim te, šta sam ti sve radila kada smo bili zajedno, i hranila te i svašta još - rekla je Miljana.

- Imao sam ja poruke, kao i svi, ali sam se izvukao - rekao je Zola.

Miljana je nakon ove emisije, rano jutros, napustila rijaliti i otišla kod lekara na kiretažu.

kurir.rs

Kurir