MORAM DA ZAUSTAVIM OVU BOL I SRAMOTU, MRTAV SI ZA MENE! Miljana ipak hoće na KIRETAŽU: Tera Zolu da pobegne iz rijalitija (VIDEO)

Iako je danas odlučila da zadrži svoje dete ako sve bude u redu sa tekstovima, Miljana Kulić se ponovo predomislila zbog svađa sa svojim partnerom Lazarom Čolićem Zolom. Večeras ga je terala da pobegne iz rijalitija kada ona bude otišla na kiretažu.

- Ja moram da zaustavim ovu bol i sramotu. Da imam pare, ne bih trpela ovaj blam. Mrtav si za mene, ti si obično g*vno i monstrum. Hoćeš da izađeš za dva honorara (kazne), a nećeš zbog moje kiretaže. Monstrum i g*vno si za mene - rekla je ljutito Miljana.

foto: Pritnscreen

- Ti hoćeš da ja izađem, da bi se ti vratila... - zamerao je Zola, a Miljana je insistirala da on pobegne, a on to nije želeo.

Ipak, Mijana je danas pričala potpuno drugu priču, kako je navela, oni su odlučili da ne ode na kiretažu, ali je očigledno to bio samo trenutak.

- Šta god da bude, mi ćemo se potruditi da odemo na sve analize i sve ćemo platiti od honorara, rešili smo da zadržimo dete - rekla je Miljana, na šta je dobila ogroman aplauz.

Takođe, nedavno je i Zola saopštio da će on i Miljana zadržati bebu.

Kurir.rs/I.B.

