ISPLIVALI DETALJI OD KOJIH ĆETE SE NAJEŽITI: Evo zbog čega je Miljana Kulić rešila da ode u Niš na abortus!

Miljana Kulić napustila je imanje u Šimanovcima kako bi otišla u Niš na zakazanu kiretažu, ostavivši emotivnog partnera Lazara Čolića u suzama.

Mnogi su se zapitali zbog čega je rijaliti zvezda donela odluku da prekine trudnoću kada je već uveliko pravila planove da rodi drugo dete i skrasi se pored di-džeja iz Dervente.

"Ti si loš čovek i stalo ti je samo do para. Beži iz mog apartmana, crkotino jedna. Mrš odavde, gadiš mi se, neću da te gledam. Idem na abortus. Produkcijo, zakažite mi u Nišu kiretažu", izjavila je Miljana nedugo pre privremenog napuštanja:

"Đubre jedno, predlagao si mi da ucenjujemo produkciju da ti digne honorar jer imamo priču. Napravio si mi dete samo zbog rijalitija. Duguješ mi 20.000 evra, zelenaši ti prete majci. Iskorišćavaš me za novac. Da me voliš kao što tvrdiš, pobegao bi odavde i išao sa mnom na preglede kod lekara ili da me vodiš na abortus. Mrtav si za mene!"

"U avgustu mi je kasnila menstruacija, a Zola je odmah pobegao u Derventu. Pisala sam mu da sam trudna, slala sam mu test, a on nije hteo da mi se javi. Tada sam abortirala, a i sad ću", otkrila je Kulićeva zadrugarima.

"Abortiraću zato što nisam normalna. Čvrsto sam rešila. Ja se osećam kao osoba sa F odeljenja, neuračunljiva sam, zla, svima želim loše i ponašam se nenormalno... Vređam ljude i udaram ih najniže. Zola me je naterao da ucenjujemo produkciju da ćemo oboje napustiti "Zadrugu" ako nam ne isplate 20.000 evra unapred", dodala je rijaliti zvezda.

