JA SAM POGUBLJEN, NIJE SE RODILO MOJE DETE! Zola pati što je Miljana otišla za Niš, a ĐETIĆ mu sve sasuo u lice (VIDEO)

Vladimir Tomović odlučio je da popriča sa Lazarom Čolićem Zolom o trudnoći i mogućoj kiretaži Miljane Kulić na šta se odlučila prošle noći.

- Niko na svetu to nije napravio za dve sezone - poručio je Vladimir.

- Ona nikad nije govorila posebne moje mane, uvek je govorila da bi volela to. Sa 10 žena da napravim dete, rekao bih da ga rode - pravdao se Zola.

- Pogledaj ga, neće da se pokrene, 130 kila. Meni je frapantna činjenica da ste vi uopšte mogli da napravite dete - rekao je Tomović.

- Ti više kapiraš, imaš Tadiju, drugačije gledaš! Ja sam pogubljen, ne znam kako da se ponašam, nije se rodilo moje dete - nastavio je Čolić.

- Ona bi bila srećna kada bi videla tvoje promene, njoj nisu pare, njoj je bitno da ti ne smrdiš u ćošku, j*bao vas honorar! On u sebi nema to da pazi i mazi! - odbrusio je Tomović.

Podsetimo, Kulićeva je sinoć odlučila da će da uradi kiretažu, a rano jutros je napustila Šimanovce.

- On mi je najveća greška, on je mene iskoristio a ja nikada nisam imala ovakve emocije! Ja sam bila retardirana ove dve godine, mi nismo kao Maja i Janjuš, ovo je bolesno! Ja ne mogu više njega da gledam i da budem u istom prostoru kao on! Ja se nadam da ću sve ovo da prevaziđem, šta ako rodim bolesno dete a nisam bila spremna i za prvo, aj bih se samo čupala za kosu! Dva deteta bez oca, i ja želim ad se borim za moje dete i mene, a ja znam da sam išla srcem - rekla je Miljana noć pre nego što je otišla za Niš.

