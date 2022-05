GAZE PREKO SVEGA ZBOG NOVCA! Dalila, Aleks, Dejan i Car BEZ STIDA i SRAMA prave rijaliti u Hrvatskoj i Crnoj Gori! Ovo su DETALJI

Dejan Dragojević, Filip Car, Aleksandra Nikolić i Dalila Mujić nemaju ni stida ni srama kada je novac u pitanju, pa ova četvorka pravi svoj rijaliti-program tokom letnje sezone i to u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Nakon što su videli da je svadba u četvoro odlično prošla i da su probili sve termine gledanosti, te da su pobrali sve simpatije gledalaca, ali i produkcije, na um im je pala nova ideja, koja će biti realizovana u narednim mesecima, kada se petica završi.

Svi četvoro obožavaju pare i dokazali su da su spremni na sve zarad zarade. Oni su smislili da putuju po Hrvatskoj i Crnoj Gori mesec dana i da tamo snimaju sva dešavanja iz njihovih burnih života nakon što se projekat na TV Pinku bude završio. Iako je sve krenulo kroz šalu, iza kamera je pao dogovor koji će biti realizovan tokom leta.

Četvorku koja pravi haos u "Zadruzi 5" i koja je ukrala kadar svima, pa čak i Miljani Kulić, sačinjavaju Filip Car, Dalila Dragojević, Dejan Dragojevića i Aleksandra Nikolić. Njih četvoro su u nedelju imali zajedničku svadbu pred kamerama Pinka i produkcija je bila preponosna na ono što su oni postigli spajanjem na venčanju.

foto: Pritnscreen

- Svima se svidela činjenica da njih četvoro, koji su ljuti rivali, mogu da budu tako složni, duhoviti i lepi jedni pored drugih kada su se obukli u venčanice i odela. Dalila i Aleks sada imaju najviše fanova među publikom i one su, može se reći, favoriti za pobedu u ovoj petoj sezoni. Ništa manje popularni i omiljeni su Dejan i Car, koje mame i bake obožavaju. Oni neće da gledaju nikoga drugog, osim njih - počinje priču dobro upućen izvor produkcije koji je bio iza kulisa dosad najveće rijaliti-svadbe.

foto: Pritnscreen

Kada su videli da se sve vrti oko njih i da su ostali učesnici "Zadruge" sporedne uloge i samo njihovi bezuspešni saigrači, sinula im je super ideja. Naime, njih četvoro su se sve dogovorili dok ih kamere nisu snimale kako da zarade laku, brzu i dobru lovu. Angažovaće po izlasku iz rijalitija ekipu kamermana i montažera koji će mesec dana provesti s njima:

"Dajte, ljudi, nismo debili, vidite da samo nas snimaju. Miljana je pala u zapećak, a ostali su nebitni na kvadrat. Mi ćemo da unovčimo sve ovo. Jutjub je opasna zarada. Dejan i ja smo putem našeg kanala zaradili za kuću i sve ostalo. Ima da budemo kao Kardašijani na Jutjubu. Naši ljudi će da siluju ripit da bi nas gledali", govorila je Dalila Dejanu, Caru i Aleks.

Nekadašnji bračni par ima iskustvo s privatnim rijalitijem i oni su to radili i pre Lune i Marka Miljkovića, koji sada to rade. Tu čuče lepe pare, a javljaju se i razni sponzori, koji žele da ulažu novac u rijaliti tog tipa. Oni će da im plaćaju ekstra novac da snimaju video- materijal u njihovim lokalima, restoranima, da reklamiraju njihove stvari - nastavlja izvor blizak produkciji, pa otkriva gde će se privatni rijaliti snimati, šta će se u njemu sve dešavati i kakve ćemo scene imati prilike tamo da gledamo.

- Velika je verovatnoća da ovaj četverac potpiše ugovori za sledeću sezonu rijalitija ,,Zadruga" ili nekog drugog šoua na Pinku, ako bude neki drugačiji format, jer oni, kao veoma profitabilni, svuda prolaze. Pored toga, oni planiraju i u avgustu da zarade novac. Oni su se već dogovorili da letuju zajedno, prvo 15 dana u Hrvatskoj, pa nakon toga 15 u Crnoj Gori i da snimaju sve što rade. U apartmanu, na plaži, u noćnom provodu. Sve to će dobro naplatiti od Jutjuba, koji je platforma za pravljenje dobrog novca. Oni su spremni na sve, bukvalno. I na gore stvari od onih u "Zadruzi". Više im ništa nije strano, navikli su da žive svi zajedno, živeće i tih mesec dana. Smejaće se zajedno, svađaće se, ma biće potpuno šou. A s obzirom na to da nisu u kući, ko zna šta će raditi sa strane kad se napiju. Nije isključeno da ćemo jednog momenta videti i neki seks učetvoro jer njima ni to ne bi bio problem. Svakako su svi međusobno već bili jedni s drugima. Dalila i Aleks su baš uzbuđene. Čim izađu, ima da krenu s kupovinom krpica za ovaj šou jer žele da izgledaju brutalno - kaže odlično obavešten izvor.

foto: Printscreen/Zadruga

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf/Republika.rs

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!