DEJAN DRAGOJEVIĆ NIKAD BRUTALNIJE UDARIO NA BIVŠU TAŠTU: Dalilina majka Emina valja drogu u Tuzli, priča se da se PROSTITUIŠE!

Naime, Dejan je tokom emisije navodno otkrio da je Dalilina majka Emina Mujić narko-diler, da je u kontaktu s nekoliko kriminalaca u Tuzli, kao i da nikada nije ulazio u njen stan kada bi zajedno išli u posetu jer je znao da u njemu krije drogu. Tokom Dejanovog izlaganja Dalila je počela da besni, pa je zapretila tužbama zbog svega, ali to nije sprečilo Dejana da nastavi da iznosi prljav veš, piše Republika.rs.

- Niko ne zna pravu istinu o Dalilinoj majci, sem mene. Dugo sam ćutao, ali ako smo rešili da skroz svi skinemo maske, onda idemo redom. Dalilina majka Emina u Tuzli valja drogu. Pouzdano znam da je u kontaktu s nekim ljudima koji su sumnjivi, odnosno koji se bave istim poslom i nju pokrivaju. To su bosanski kriminalci koji ne dolaze na njenu kućnu adresu, nego se sastaju po Tuzli i u kazinu u koji stalno Emina ide. Kad god smo Dalila i ja išli kod njene majke u posetu, ja sam ostajao u hodniku. Nisam hteo da ulazim u njen stan jer sam znao da je pun droge! Nisam hteo da nešto slučajno nestane, pa da posle bude da me optuže da sam ukrao. Ta žena nema pravo da mene komentariše jer ono čime se ona bavi je mnogo strašnije od svega što sam ikada ispričao o njenoj ćerki u rijalitiju. Postoje priče da se prostituiše, to su ozbiljne stvari, ali za to će mi trebati vremena da nađem dobre dokaze - rekao je Dejan.

Dragojević je potom rekao da mu je svejedno ako ga Emina tuži, pa je pomenuo i priče da mu je Dalilina majka navodno vračala.

- Stojim iza svega što sam rekao, Emina može slobodno da me tuži. Mogu da dođem u Tuzlu sa svedocima, pa ćemo da vidimo kako će situacija da se odvija. Za to da li mi je nešto vračala i da li se time bavi nemam dokaze, ali pretpostavljam da jeste. Čuo sam da se i time bavi, ali nemam čime da potvrdim. Time se bavi i Dalila, ali to je druga tema - rekao je Dejan, a Dalila je besno skočila da brani majku:

- Neka Dejan priča sve šta ima, kaže da ima dokaze, pa neka se brani na sudu. Nema šta da branim bilo koga od Dejana Dragojevića, koji će svakako odgovarati za sve što je rekao. Moji roditelji su pošteni i normalni, ne potresaju me ove provokacije. Ne udaram tako po njegovoj porodici, ali ako hoće da igramo ovu igru, nema problema.

