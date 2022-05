OSMAN KARIĆ RAZVEZAO JEZIK O BRUTALNIM SVAĐAMA DRAGOJEVIĆA: Da nije smešno, bilo bi žalosno! Dejan voli Dalilu, spomenuo i Husa!

Već nekoliko dana unazad region bruji o dešavanjima iz Bele kuće, a posebno o onima na koje se čekalo mesecima unazad. Naime, brutalna svađa bivših supružnika Dejana i Dalile Dragojević u kojoj su izneli sav prljav veš iz odnosa, ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Takođe, odnos Miljane Kulić, Lazara Čolića Zole i Nenada Macanovića Bebice ne prestaje da intrigira javnost.

Ovim povodom, za Pink.rs se oglasi Osman Karić koji je bio voljan da prokomentariše aktuelna dešavanja u "Zadruzi". Kada je reč o brutalnim svađama Dragojevića, Osman je imao da kaže:

foto: Printscreen/Premijera

- Šta reći za Dalilu i Dejana, da nije smešno bilo bi žalosno. Mislim da je Dalila načinila kardinalne greške, greške koje će je pratiti kroz čitav rijaliti, a i po izlasku iz istog kada je bude strefila surova realnost. Mada, o Dalili i dalje imam visoko mišljenje kada je u pitanju inteligencija, devojka koja nimalo nije glupa i ne bi pravila slučajne ishitrene greške, koje je moram priznati i pravila. Mislim da je znala šta radi, ušla je u sve to smišljeno i stavila svoj život i moral na kocku radi ostvarivanja svog cilja i možda boljeg života sutra. Nije mnogo vezana za Dejana, pa samim tim i nije imala šta da izgubi uz pesmu: "Ja sam život svoj stavila na kocku". Što se tiče Dejana, mislim da nije ispao korektan prvo kada su Dalilini roditelji u pitanju, ti isti roditelji koji su ga držali kao malo vode na dlanu, pogotovo otac Dalile, koji kako možemo videti često pominje Dejana kao svog jedinog zeta kojeg priznaje. Dejan često koristi žargonski rečeno, niske udarce ne samo Dalili, već svakome ko iznese mišljenje o njemu, a da se on ne slaže sa njim. Opet ću reći, Dejan je neko ko još uvek voli Dalilu, koji bi se sutra pomirio da može. Ljubav koju je on pokazivao pa i lomljenje inventara, razbijanje čaša o svoju glavu, ta ljubav govori da se ne zaboravlja tako brzo preko noći, za tako nešto potrebno je dugogodišnje vreme. Aleksandra Nikolić mu je razbribriga, osoba koju koristi umesto Sony playstation-a. Ona mu je igrica koju će ukloniti nedugo posle izlaska iz rijalitija. Dejan je rekao u svom izlaganju da je bio tužan i razočaran kada je čuo da je Dalila u drugom stanju, mislim da je tom rečenicom rekao sve o sebi - rekao je Osman.

foto: Shutterstock, Printscreen/Pink TV

Mina Vrbaški i Mateja Matijević ozvaničili su svoju vezu za crnim stolom, a s obzirom na to da je Mina Osmanova dugogodišnja prijateljica, Osman je i to prokomentarisao.

- Što se tiče novog ljubavnog para Mina i Mateja ,nemam mnogo toga reći,to je "ljubav" bez emocija. Veže ih strast. Minu poznajem lično, nemam ništa loše o njoj da kažem. Ona je devojka koja ima samo emocije za svoju majku i brata. Svako drugi ko pomisli da će je baš on promeniti, gorko se vara. Mina svakog muškarca sažvaće kao žvaku dok joj je sladunjava posle toga je ispljune na pločnik - naveo je Karić za naš portal.

Za sam kraj, Osman se osvrnuo i na čuveni "ljubavni trougao" koji čine Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica.

Miljana će voleti Zolu dok je živa, tu nema sumnje,mada je u tome sprečavaju roditelji koji su, po mom mišljenju, u pravu. Zola je neko ko trenutno koristi Miljanu za rijaliti. Nema emociju, mada mu je u nekom delu mozga draga. Biće sa njom dok se ne pojavi Marija ili dok se rijaliti ne završi. Posle toga kao i svaki put do sada, Miljana će ispaštati - zaključio je Osman.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

