ŽESTOKO! Ermina Pašović se oglasila nakon Dalilinog priznanja o ABORTUSU i ŠOK detaljima o braku sa Dragojevićem! NIJE JE ŠTEDELA!

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević su podigli ceo region na noge kada su ispričali detelje svog bračnog života, Dalila je takođe ispričala i da je abortirala dete svog prvog dečka sa kojim je trebala da stane na ludi kamen.

Ova informacija je uzdrmala milionski auditorijum, a mi smo kontaktirali bivšu zadrugarku Erminu Pašović koja nije želela da ih štedi, te je brutalno oplela po njima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Za tu trudnoću sam ja znala. Kada je onaj Isko ispao iz rijalitija on mi je rekao da je to istina. Ne čudi me ništa, ona sada priča priču kako njoj odgovara. Zamisli jadna mala Dalila, morala je abortirati, pa što se je*ala nezaštićeno, rekla je Ermina za Pink.rs i dodala:

- Gde je logika tu, morala je da abortira, a treba da se uda za njega, a on veče pre svadbe ide sa dve devojke. To su šlageri, laži i izmišljotine. Dejanu sve verujem sada. Ja ni Dejana ni Dalilu ne gotivim, ali sada sam sigurna da je preboleo i da joj se neće vratiti. Kada izađe platiću mu piće.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

