ČIM IZAĐE VODIMO GA KOD HODŽE! Anđelovi prijatelji zabrinuti za njega zbog Dalile, ZGORŽENI njegovim ponašanjem! Oglasila se ONA

Veliko prijateljstvo Marka Đedovića i Anđela Rankovića naprosto je puklo i sada su u ratu..

Naime, on mu je na početku odnosa sa Dalilom Dragojević rekao da je ova zadrugarka počela da mu se sviđa, a onda je odlučio da prekine sa njom jer se vratila Filipu Caru. Međutim Anđelo je odlučio da nastavi sa Dalilom, a Đedović je izneo još niz detalje i zamerio Rankoviću što ga je lagao.

foto: Printscreen

Pale su teške reči između nekadašnjih prijatelja, a sada se oglasila Ermina Pašović, koja je jedna od najbližih Đedovićevih i Rankovićevih osoba. Pašovićeva ističe da su i ona, ali i drugi bliski ljudi Anđelo šokirani njegovim ponašanjem.

foto: Printscreen

- Pre svega, sve podržavam što je Đedović rekao. Poenta u celoj priči je što je Đedović i pre Anđelovog ulaska uzdizao Anđela, da je na nivou, da je u njegovom društvu. Da je to društvo sa nivoom, da nije takva bagra. Uvek ga je uzdizao. E, kad je Anđelo krenuo da se mota oko Dalile, ovaj mu je rekao jedno, a radio drugo. Tako da je Anđelo spao na jako niske grane zbog Dalile. To mu ne treba, a tera po svom i tu je Đedović povređen, jer je napravio grešku što ga je uzdizao od početka. Sledeća stvar, Anđelo se usr* za sto život. Ja nemam reči za Dalilu, to je šljam, bagra i beda - rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen

- On je odgojen, vaspitan, kulturan, važi za takvog momka koji je iznad ostalih, pao je tako nisko. Dno! Dalila je milju ispod dna. Naravno da je Marko u šoku, jer ga je uzdizao pre toga, a pri tom ga Anđelo još i laže. Marko je 100% u pravu, mi smo svi šokirani, samo čekamo da Anđelo izađe da ga odvedemo kod hodže - poručuje Ermina.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:55 Jovana Jeremič smislila novu teoriju