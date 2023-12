"ZAHVALNA SAM MATEI I JOVANA TREBA DA BUDE"Rešićka otkrila detalje razgovora s Anitinom ljubavnicom, zbog ovog je BESNA na Matoru

Glavna tema u rijalitiju u proteklih nekoliko dana jeste krah ljubavi Anite Stanojlović i Jovane Tomić Matore. Naime, tiktokerka iz Hrvatske Matea Car, suočila se sa Matorom u rijalitiju i tom prilikom joj priznala kako se sve do ulaska u "Elitu" dopisivala sa Anitom. Nakon tih saznanja, Matora je odlučila da se razvede od Anite.

Sada se za medije oglasila Sandra Rešić, Jovanina drugarica, koja je priznala da je razočarana nekim Matorinim postupcima, kao i da je čeka da izađe iz rijalitija kako bi obavile razgovor.

- Ja sam prestala da komentarišem tu temu. Ne želim da budem više deo toga. Skoro sam shvatila, da kao i uvek kad sam želela da uradim dobro delo, ja ispadnem najgora. Ovo će biti moje poslednje obraćanje na tu temu. Uvukli su me u sve to, pa se moje ime spominje najviše tamo - započela je priču pa se osvrnula na nova dešavanja i Matorino ''etiketiranje'' samo kao rijaliti prijatelja.

- Ja sam kontaktirala Mateu da bih proverila o čemu se sve radi. I opet sam ja ta koja je uvek inicirala kontakt jer je ona devojka nesnađena totalno. Ja samo mogu da se zahvalim Matei, jer da se to nije desilo, ne bih saznala šta se sve misli o meni. Mislim da i Matora treba da bude zahvala toj Matei. Slažem se da je stvari trebalo da iznese ranije, ali bar joj je otvorila oči!

Na pitanje kako sada gleda na Matoru koja je rekla da joj je samo rijaliti prijatelja.

- Matori sam oprostila. Ona je više puta pravila probleme, pa me molila za oproštaj... Zabolelo me je što smatra da smo samo rijaliti prijatelji. Sačekaću da izađe pa ćemo da popričamo o tome pa ćemo videti. Ona je bila jako štura u odgovorima kada je možda trebalo da me brani, a nije trebalo tako. Što se nje i Anite tiče, ja mislim da će se one pomiriti, sigurna sam u to - zaključila je Rešićeva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

