"ANITINA MAMA ME JE GLEDALA KAO ZLATNU KOKU, DAVALA SAM JOJ PARE" Matora oplela: Iznervira je dečko iz ZATVORA pa udari po ćerki

Jovana Tomić Matora zatražila je razvod od Anite Stanojlović nakon što je saznala da ju je prevarila.

Naime, Matea Car je iznela sve detalje u javnost o prevari koju je Anita Stanojlović počinila, što je Matoru razbesnelo, te je odmah tražila razvod.

Sada je, Jovana Tomić Matora iznela šokantne detalje o mami Anite Stanojlović.

- Anita je brisala poruke sa majkom to mi je bilo jako čudno, ona ima problema kod kuće pa se istresa na Anitu, ona je meni rekla da je Anita zlo da ne želi nikome dobro, ona menja priču pa hoće da uđe u rijaliti, ona je u dugovima do guše, ima kredite i onda ona ide i tuži, a nema hleba da jede. Eto ja ću da joj dam pare ne mora ni da me tuži. Ta žena je bila kod mene kući u svim emisijama sam je hvalila, uvek sam joj davala pare ako joj zafali. Očigledno me je gledala kao zlatnu koku zato je bila dobra prema meni toliko, ona samo pravi loše svojoj ćerki ovim tužbama i drugim stvarima. Napravila me je budalom, da ideš da tužiš neke moje drugare. Nju kad god je taj dečko iz zatvora iznervira ona oplete po Aniti sve najgore joj govori, još traži da se plati njenom bratu što je izbačen sa vojne akademije -rekla je Matora i nastavila:

- Ovo je sve već Anita pričala ovde ja ništa ne lažem, ona šta god da joj ne ide od ruke ona pravi situacije neke napete, već me popušta tolerancija, ne bih volela da me bilo šta odradi na bes. Meni je ona na početku stvarno nedostajala, naravno da me nije prošla, ali pokušavam da se malo ohladim, čak malo čitam i molitve da dođem sebi -dodala je.

