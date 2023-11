DEFINITIVNO KRAJ! Matora stavila tačku na sve sa Anitom: Ne verujem joj ništa, KVARNA JE... Stanojlovićevoj neće biti DOBRO!

Jovana Tomić Matora stavila je tačku na odnos sa Anitom Stanojlović.

- Kod mene postoji nada da nije sve tako, Vidim ja njenu manipulaciju, ali kada pomislim da je rekkla neke stvari, ali nije pričala o detaljima. nema potrebe za razgovorom našem. Ja sam se iskontrolisala da je ne bih vređala. Ranije sam to radila, ali sada ne. Koliko god da sam povređena, ne bih govorila ne ke stvari, nisam ravnodušna prema njoj, a ona svojim postupcima u meni budi bes. ja ne želim da budem ikome zezanje. Trudim se da ispoštujem moje i sebe, i to je to, ostali me ne zanima, ona je kvarna prema meni bas - rekla je Matora.

- Šta misliš kako bi se Anita ponašala da je situacija obrnuta?

- Bio bi haos, a sada šta bbi se sve dešavaki . Ja sam njoj sve rekla iz najbokje nameren,a ona mene maltretria, ja nemam strpljenja zaistga,. Ne mislim na da njin nije teški, ali njeni odgovori mi govore mngo grada. Ona bi ostala iz treha u komuniciju. Ona može da prevesla sve žive, namazana ja - rekala je Matora.

- Ne verujem joj ništa iskreno, ima sreće što su Marko i Nenad tu za mene- doidala je Matora.

- Ja ti želim da digneš glavu i da budeš srećna - dodala je Drvo.

