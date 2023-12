"MAJKA JE UCENJIVALA ZA PARE, BRAĆA GLEDALA KORIST, A OTAC..." Matora se rasula u komade zvog Anitinih silnih MANIPULACIJA...

Jovana Tomić Matora ranije se otvorila Marku Đedoviću da njen bes zbog Anitinog izbegavanja da govori o Matei Car ključan.

- Meni je Matea uništila život. Nemam šta da dodam - kazala je Anita.

Matora je nakon toga počela sa svojim izlaganjem.

- Ne mogu da verujem da je Anita sve i svašta govorila Ša zbog nekakvog komentara, a kad je pitate za osobu koja joj je razorila brak, ona ćuti. Je l' si ravnodušna pra njoj? Voliš je, je l' ti krivo? Ona treba da kaže sve, da joj je zabila nož u leđa, da je ispala budala. Kako da kažem da se ova devojka kaje? Ne može da kaže da je mrzi, šta je onda suprotna emocija? Ljubav? Kako ovo da se protumači, da li je ovo realno? - istakla je Matora.

- Reč jednu više neću reći - dodala je Stanojlovićeva.- Anita je mene navukla na sebe. Mislila sam da je niko ne voli. Majka je ucenjivala za pare, braća su želela samo korist od nje. Otac njenog deteta nije želeo dete da uzme kod sebe. Zbog svega toga sam se još više vezala za nju. Ona je sigurno nešto sakrila, samo ne sme ovde da kaže. Više me ne zanima. Ona je prošle godine svašta od učesnika doživela, vređali su joj dete, najmilije, a ove godine joj je problem komentarisanje?! Ne može u to da me uveri. Ona kad je priznavala istinu, priznavala je da njoj bude lakše. Ko mi želi istinski dobro, neće mi poželeti da pričam sa njom. Neka pričaju oni koji su joj prijatelji, ja ne želim. Nominacije su mi otvorile oči. Borim se sama sa sobom. Boli me ku*ac šta radi i sa kim - zaključila je Tomićeva.

kurir.rs/A. L.

Bonus video:

04:03 Matora i Anita