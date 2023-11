MATORA PREŠLA ANITI PREKO PREVARE: Šok obrt uživo u emisiji, ukućani zanemeli zbog odluke Tomićeve!

U Eliti su održale još jedne nominacije, a ukućani su birali između Anite Stanojlović i Bojane Pavlović. Prva je komentarisala Jovana Tomić Matora, koja je odlučila da pošalje suprugu u izolaciju, a njeno izlaganje ostavilo je sve bez teksta.

- Znam da je Anita danas govorila da je ja neću poslati u izolaciju, ali ja to hoću, jer mi je lakše da je bar taj jedan dan ne gledam. Mislim da nema strpljenja, svakako će se dogoditi taj razgovor, samo mi je potrebno još malo vremena, jer je još volim, vuče me to - govorila je Matora.

- Sve što smo ti i ja proživeli i što si videla kod mene ili pričala mojim prijateljima, nema potrebe da pričaš ovo. Teško mi je danas bilo ne mogu da pretvorim sebi život u pakao. Svakako ćemo razgovarati, ali mora da prođe još neko vreme da se malo slegnu strasti - rekla je Matora.

Anita se ovome nije nadala, pa je sve vreme sedela pognute glave, a obe su plakale tokom Matorinog izlaganja, s obzirom na to da je Tomićeva prvi put priznala da postoji šansa da Aniti oprosti prevaru.

