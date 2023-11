BRUTALNO SUOČAVANJE MATORE I ANITE! Sasule jedna drugoj sve u lice pa Tomićeva ZAURLALA: Loše mi je! Spomenule i Sanju Stanković

Anita Stanojlović prevarila je Jovanu Tomić Matoru sa Mateom Car koja navodno uskoro planira da uđe u "Elitu".

Matora i Anita su se u emisiji suočile i tom prilikom je Anita otkrila da je Matora više volela Sanju Stanković od nje i da se udala iz inata.

- Kako komentarišeš to što Matora ne vidi trud s tvoje strane da joj obrazložiš neke stvari? - upitao je Darko.

- Nemam volje da objašnjavam, jer znam da neće biti pomiranja. Nemam želju da se borim - kazala je Anita.

- Kako znaš da neće biti pomirenja? - upitao je Darko.

- Osećam to - kazala je Anita.

- Ti si rekla da i ne želiš da razgovarate - dodao je Darko.

- Rekla sam, jer veruje svima, samo ne meni. Neka svi misle da sam hladnokrvna. Kad nešto kažem, uvek mi se to zameri - kazala je Anita.

- Tvrdiš da sa Mateom nisi imala dopisivanje koje je imao s**sualnu konotaciju? - upitao je Darku.

- Bolje da mi ne izlazi na oči. Ako ima dokaze, neka ih prikaže - kazala je Anita.

- Ona je meni rekla:''Šta ću ja ako se zaljubim, a ti ne ostaviš Matoru?''. Sigurna sam da se ona zaljubila, zato sve ovo radi, jer ja nisam ostavila Matoru - kazala je Anita.

- Kad ti je to rekla? - upitala je Matora.

- Pre nego što sam ušla ovde - odgovorila je Anita.

- Šta si ti njoj rekla na to? - upitala je Matora.

- Ne sećam se - rekla je Anita.

- Da li si ti njoj rekla da planiraš da ostaviš Matoru? - upitao je Darko.

- Ne, nikada. Rekla sam joj da nema potrebe da se zaljubljuje, jer ja imam Matoru, a ona ima svoju devojku. Ona mi je rekla da ima devojku koja je vara - kazala je Anita.

- Ona nije bila posvećena venčanju, ni najmanje. Ona je besnela zbog haljine, govorila da joj ništa ne odgovara i stalno je bila mrzovoljna - kazala je Matora.

- Ako su to primetili njeni prijatelji, a ništa joj rekli nisu, to onda nisu prijatelji - kazao je Mića.

- Meni to nije bilo sumnjivo na početku, jer sam mislila da je sasvim normalno da presvuče haljinu. Što se tiče ljudi s kojima sam dobra, da se nadovežem na Mićine reči, definitivno ću napraviti čistku - rekla je Matora.

- Ti si sama rekla da si na svadbi videla ko su ti prijatelji, a ko ne - istakla je Anita.

- Neko blizak Matoroj i Aniti je dobio prepiske, koje su im brak rasturile. Moraju da saznaju, ko je to, jer se sigurno radi o osobi koja je njima bliska - kazao je Mića.

- Ja moram samo da kažem da nisam slala Matei nikakve gole slike - kazala je Anita.

- Izvini, ali ne mogu da poverujem u to - kazala je Matora.

- Anita, ti si rekla da si bila uverena da se Matora odlučila na venčanje sa tobom, samo da bi izrevoltirala Sanju? - upitala je Anita.

- Mislim da je nju volela više nego mene. Mami sam rekla da u to sumnjam. Džaba ja sad išta pričam, kad Matoru savetuju njeni prijatelji ovde - kazala je Anita.

- Ja da slušam prijatelje, reč ti ne bih rekla, ne bi postojala za mene. Ako mene želiš da razuveriš, moraš to da pokažeš - kazala je Matora.

- Šta ja da radim? Ja mislim da je razgovor morao da se desi ranije, da bi rešile sve stvari. Kad sam videla da ne želiš, ja sam odustala, a mogla bih da te izmanipulišem kad si sama, jer te dobro poznajem - kazala je Anita.

- Zato i ne želim da nas dve pričamo, da to ne bi uradila - kazala je Matora.

Ona želi da je vređam i psuje, pa da odgovori. Ti si našla meni da praviš pakao ovde?! Ona želi da pričam sa njom, da krene da me laže? Briga me. Je*em mater svima koji su mi napolju radili o glavi. Izgubljena sam, skinite mi se s ku*ca i Matea i ti. Nakon što si mi stavila ku*ac u usta, ti bi da me uveravaš da me voliš, da te operem kao Veniš. Anita zna da me boli kad provocira Zolu, jer mi je čovek pre par dana rekao:''je*ao sam je'', čovek me vratio na sve to, ona misli da je meni lako? Važnije joj je da pravi haos, nego da se osvrne na to kako je meni - kazala je Matora.

Potom su izašle iz Bele kuće, gde su nastavile svađu.

Nemoj da mi prilaziš. Nije trenutak za razgovor - kazala je Matora.

Neću da govorim za stolom. Nemoj da govoriš da sam najgora. Ne boli me ku*ac, raspadam se - kazala je Anita.

Pusti me. Ovo je najgori trenutak. Loše mi je - kazala je Matora.

Misliš da meni nije loše? Čekaj onda ove tvoje, pa sa njima pričaj - kazala je Anita.