ANITA URLA I VRIŠTI NA SAV GLAS! Nakon Matorine sumnje da se MUVA sa cimerkom doživela nervni slom, LOMI SVE PRED SOBOM (VIDEO)

Učesnici Elite gledali su sopstvene video klipove, a u jednom trenutku imali su priliku da vide kako Anita Stanojlović otvoreno priznaje Bojani Pavlović da je odustala od Jovane Tomić Matore.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Matora je odmah reagovala na snimak koji je gledala zajedno sa svojim cimerima.

- Čudno mi je što Anita priča Bojani da odustaje od mene...Meni se zamera što sa Lejdi Di, koja je imala jedan razgovor sa mnom, ljubomoriše se, zna Anita upućena je kakvu komunikaciju imam sa devojkom. Neću da izgleda da sam ljubomorna, znači ili ima neka simpatija. Kao što ste vi sada rekli za Ša da vam nije normalno, meni nije normalno da se njih dve savetuju za odnos sa mnom. Kako bi se osećala ti Anita da je mene neko povezivao i da je ovako?! - rekla je Matora.

foto: Printscreen YT

- To je bila svađa sa Urošem, ti si bila u sobi sa Markom, ja sam to rekla Urošu i onda mi je Bojana rekla: "Nemoj". Ne zanima me da mi pakujete! - rekla je Anita.

- Ko ti pakuje - pitala je Matora.

- Ti - zaurlala je Anita.

foto: Printscreen YT

- Ja spuštam loptu da se ne bih svađala sa njom (Bojana) - rekla je Matora.

- Boli me ku*** za nju, odustajem od Matore i boli me ku*** da se pravdam! - vrištala je Anita.

foto: Printscreen YT

- Je l' te je neko nagovorio da stojiš u pušionici sa njom?! I sad treba Matora da ti se izvini za ovo?! Izvini se Matora što je ona stajala na vratima od pušionice. Tebe ne zanima kada nemaš šta da odgovoriš - rekao je Đedović.

Kurir.rs

Bonus video:

04:03 Matora i Anita