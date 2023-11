"UDALA SE IZ KORISTI I MATERIJALNE SIGURNOSTI" Anita na STUBU SRAMA zbog prevare, pokušala da se opravda, cimeri je SASTAVILI

Anita Stanojlović prevarila je Jovanu Tomić Matoru sa Mateom Car koja navodno uskoro planira da uđe u "Elitu".

Anita je poslednjih nedelja glavna tema u rijalitiju, a sada je ponovo dovedena na stub strana zbog svadbe sa Matorom.

- Anita, zašto si pristala na svadbu ako si mislila da Matora sve organizuje u inata Sanji? - pitao je Milan.

- Ja sam pristala na svadbu zato što je volim, pitajte nju da li je to tačno - rekla je Anita.

- To je budalaština. Kada sam čula za Sanju bila sam srećna kao što ću možda biti srećna za Anitu. Po izlasku sam saznala da je lažna. Posle toga sam srela Sanju koja mi je prebacila nešto i rekla da mi je lepa devojka i to je to - rekla je Matora.

- Meni je smehotresno sad ovo i jedan od glupljih izgovora. Aniti sad treba bilo šta da se uhvati i opravda se. Kakva god situacija da se dogodi to ne može da se opravda - rekao je Đedović.

- Ja sam to i napolju više puta rekla Jovani - rekla je Anita.

- Zašto se udaješ za nekoga u koga sumnjaš? To su glupave stvari koje te neće opravdati za bilo šta. Ja koliko znam Matora je bila sigurna u tvoju ljubav, a priča sa Sanjom je završena pre tri godina. Nema nikakave logike - rekao je Đedović.

- Danas sam ušao u neke klipove muvanja Anite i Matore, ona je toliko znala da se svađa, a sada je tako nejaka u odgovorima? - pitao je Milan.

- Nema logike ako nema istine. Ona govori pa ne znam zašto je nešto uradila a ima dete kod kuće - rekao je Đedović.

- Ona u odgovorima samu sebe degradira. Kada se udaješ iz ljubavi onda si srećna i uživaš u tom danu, a ne se dopisuješ. Ona se udala iz koristi i materijalne sigurnosti - rekla je Sneža.

Kurir.rs/Blic/Pink.rs

