"ONA JE SEBI KUPILA ŽENU" MC Aleks o odnosu sa Matorom nakon Zadruge, priznala da je Jovana pokušala da je nađe: Željna je...

U petoj sezoni "Zadruge" Jovana Tomić Matora se sve vreme trudila oko, sada već bivše zadrugarke MC Aleks, prema kojoj je priznala emocije, ali joj nisu bile uzvraćene.

MC Aleks se uključila u emisiju na RED televiziji putem video poziva i otkrila da je Matora pokušala preko posrednika da stupi u kontakt sa njom i nakon izlaska iz rijalitija.

- Poslednji put je to bilo na superfinalu, odnosno na žurki tada sam je zadnji put videla uživo. Bio je jedan video poziv, jedan naš zajednički prijatelj je pokušao da nas pomiri, ali to nije uspelo. Ne čujemo se, ono što ona pominje da smo se mi čule i Anita što non stop pominje u "Eliti" da mi je pisala, ja sam se čula sa Anom Spasojević kada je izašla, neka šala je bila, međutim, uzela je Jovana telefon i nastavila konverzaciju. U suštini drago joj je što sam pokrenula svoj brend, da će me zvati, što se nije i biće kao prilike da se vidimo, to se apsolutno ništa nije desilo. Anita potencira da mi je pisala lično, jeste, ali preko instagrama Ane Spasojević, što može ona i da potvrdi - rekla je MC Aleks, te je na Dalilino pitanje da li joj se Matora javila preko Instagrama Ane Spasojević dok je bila u vezi sa Anitom, odgovorila potvrdno:

- Tako je, to može i Ana da potvrdi, mislim da imam čak i neku prepisku. Ako to dođe do njih, znamo kako će Jovana reagovati. Ja ne lažem, na kraju krajeva, sve me je to prošlo i taj odnos, itekako naporan i turbulentan. Žao mi je Jovane šta prolazi i šta joj se desilo i nadam se da će joj ova situacija otvoriti oči i da će pronaći sreću u drugom načinu života... Ja kada sam bila u "Narod pita" i kada sam je optužila da nije zaljubljena u mene, izbila je velika svađa posle petice. Čula sam da je našla devojku, onda sam ja rekla: "Okej, gde je tolika ljubav prema meni čim si našla devojku". Ja iskreno mislim da to tolika zaljubljenost nije ni bila, ona se vezala za mene, ona je željna pažnje i ljubavi i više je ona to preuveličala, nego što je tako bilo. Što se tiče toga da li mi je pisala da ćemo se videti?! Ne, napisala je da će me zvati i nije, zaista nije ne mogu dušu da grešim. Nisam ja iskreno ni očekivala, a sutra kada bih je srela, porazgovarala bih sa njom i dala bih joj savete - rekla je MC Aleks.

Mc Aleks je ovom prilikom istakla da kada bi ušla u "Elitu", ono što bi posavetovala Matoru bilo bi da se okrene konačno pravim vrednostima, te misli da je bezvredno Matoru savetovati.

- Rekla bih joj: "Devojko, dođi sebi posle toliko godina". Matoroj džabe saveti, mogu ja da kažem bilo šta, Đedović, Rešićka, ali ona dok u svojoj glavi to ne precrta ili svojim očima ne vidi ona ne odustaje od svog cilja. Jedino što bih je posavetovala jeste da se okrene pravim vrednostima. Što više juriš za nečim, to beži od tebe, pa pusti da dođe samo - rekla je MC Aleks, a onda je otkrila kako je reagovala kada je čula da se Matora udaje:

- Iskreno, meni je bilo smešno. Znamo svi da je Anita bila i sa ovim i sa onim, pa se okrenula za Matorom, jurila za njom. Matora joj daje šansu i onda odjednom svadba. Mislila sam da je to neki trik za rijaliti, neka pompa, međutim, kontam: "Nije valjda toliko luda da se zbog pompe udaje". Onda sam mislila da je Anita potencirala, njoj nijedan muškarac nije pružao kao što joj je Matora pružala, ona je u njoj videla sigurnost... Matora je jedini krivac. Ja sam to tako doživela, pokušava da kupi osobu pored sebe, u smislu tih nekih poklona, novca. Meni je sve to okej kada si u vezi i kada nekoga voliš, poklanjaš i pažnju i ljubav i poklone i svašta nešto, ali u nekim granicama normale. Svi mi znamo da je ona džek, da je za društvo okej, ali nek na tome ostane. Čini mi se da pokušava da kupi ljude oko sebe i vidimo da joj to uspeva. Evo, ovo je pravi dokaz sa Anitom - rekla je MC Aleks, te je na pitanje da li je sebi Matora, uslovno rečeno, kupila ženu, bivša zadrugarka dodala:

- Jeste, da, jeste, to je to. Aniti je to prijalo, naravno, nikada to nije pre imala...Nije joj porodica situirana, čujemo kakve probleme Anita ima sa majkom i majka sa Anitom, čitala sam na Pink.rs da se majka snalazi i zarađuje kako zna i ume. Ona je sebi kupila ženu, umesto te pare koje je potrošila na svadbu, mogla je da uloži u nekretnine, a ako ne u to, onda u svoju porodicu. Njena porodica je mnogo trpela kroz ove rijalitije, pa je zaslužila da im tako vrati bar ako ništa - dodala je ona.

Za sam kraj ovog dela uključenja, MC Aleks je otkrila da joj Anita ne deluje kao da je preorijentisana na žene.

- Iskreno, ja ne mislim da je ona opredeljena za žene. Mislim da je videla da može Matoru da iskoristi kroz život. Imamo i sveže informacije da je provodila vreme u sobi na svadbi na tiktoku, sa tom drugom osobom ili kako već. Moje mišljenje je da ona uopšte nije sklona ženama. U šestici je imala zaljubljenost ka Zoli, ka Marku, na kraju se uhvatila Matore kada je videla da joj ništa drugo ne prolazi - rekla je MC Aleks.

