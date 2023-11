MATORA SE RAZVODI OD ANITE! Tomićka donela odluku u programu uživo, preljubnica ŠOKIRALA odgovorom! OČI u OČI nakon PREVARE!

Jovana Tomić Matora danima ne može da dođe sebi otkako je saznala za neverstvo svoje supruge Anite Stanojlović, a njih dve su se prvi put suočile.

- Da li bi Matea bila sa tobom da se nisi udala?! Da, bila bi, a i ta Matea je isto đubre - rekao je Mića.

- Ako je Matea nevina i Stanija je nevina - rekao je Đedović.

- Nije ona dala javno, ona je dala drugom adminu, a ona je rekla meni i Marku da hoće da se opere od epiteta ljubavnice. Ona, Anitina mama i Anita su iste - rekla je Matora.

- Matea je nama rekla da neće da objavi fotke jer je ona majka. Anita, ti si se klela u dete da ovo nije istina, kuneš se u dete kao u kilo šećera - rekao je Đedović.

- Ovo nije normalno u šta se pretvara rijaliti...Da si se ti ponašala kao ja, do ovoga ne bi došlo - rekla je Matora.

- Je l' sam ja mojoj mami rekla da nemam dužnost da je izdržavam?! Nisam ja tebe ostavila zbog mame, nego zbog toga što me je naterala da biram - rekla je Anita.

- Ti nisi osoba koja želi da bude voljena, ti nisi za brak, ni za vezu, radi šta hoćeš sa svojim životom. Od mene nećeš dobiti sažaljenje - rekla je Matora.

- Je l' si ti svesna da si osramotila moju porodicu?! Sve što sam uradila, uradila sam iz ljubavi prema tebi. Ti sve to dok si imala, ti si meni radila ovo. Ja sam zaslužila da mi kažeš istinu. Moji otac i majka su ti rekli da dovedeš to dete kod njih kući. Kakav si ti monstrum da sa mnom funkcionišeš sa mnom svakog dana kao ovde, a da drugog želiš?! Da ja tebi plačem na dan venčanja, da ti mene svaki dan napadaš, da kao ide da kuvam priče. Da, jesam se čula sa MC Aleks u studiju, pisala sam Saneli, nisam htela da budem s tobom u vezi. Ja sam se pokajala kad si došla sa detetom - rekla je Matora.

- Da li ti znaš da tebe žali pola sveta i pola javne scene i priča o izdaji koju si ti doživela - pitao je Milan.

- Ne treba niko da me žali. Mene niko nije voleo kao Anita i to me je kupilo. Ja jesam bila zaljubljena, ali sam to uradila jer se neko po prvi put borio za mene...Ja sam imala mir u sebi. Neko sam ko je iskompleksiran, ljubomoran. Ona kada je u Kruševcu, tražila si mi da palimo video poziv da spavamo. Mi smo spavale na video pozivu zajedno, a ti se pre toga čuješ sa Mateom. Ispričala si Mileni Kačavendi jednu stvar koju samo ti i ja znamo situaciju. Ti si imala potrebu da nagovestiš da će i to možda izaći - rekla je Matora.

- Kad je bilo to s Bojanom, ja sam napisala poruku: "Je l' možeš da veruješ šta ovaj priča da smo bili?" - rekla je Anita.

- Sve što sam radila tvom detetu, radila sam od srca. Od ovoga dana, bude li jedan moj prijatelj poslao nešto, frizer, Tijana haljinu, smatraću to poniženjem mene, ne zaslužuješ ništa ni od koga. Nek ti šalje švalerka i mama...Tražiću razvod da stigne ovde - rekla je Matora.

- Ja neću potpisati - rekla je Anita.

