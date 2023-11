NOVO OGLAŠAVANJE ANITINE MAJKE! Priznala da nikad nije podržavala vezu ćerke i Tomićeve, pa osula PALJBU PO NJIMA: Pljušte tužbe!

U prethodnih par dana glavna tema u rijalitiju "Elita", definitivno je odnos Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović.

Poznato je da je većina zadrugara stala na Matorinu stranu, što im je Anitina majka žestoko zamerila.

Angelina je na samom startu razgovara osula paljbu po Đedoviću, Matoroj i Žani:

- Moraću prvo sa Đedovićem sve crno na belo, moraće da dokaže sve laži koje je izneo, pljuvačine po meni, mojoj deci, mom unučetu. - započela je Angelina:

foto: Pritnscreen

- Otvoriću uskoro sve karte i o Đedović i o Matoroj, znam ja mnoge stvari o njim a to ne iznosim, niti bilo kome pričam, ali vreme je. Je*aću im mamu. Poznato je da je od starta ne podržavam vezu Matore i moje ćerke, ali da se ove stvari rade, da se priča ovako nešto o meni, o mojoj deci, mom unučetu stvarno nema smisla. Da se pominje tipovanje, organizovani kriminal, to nema smisla, ja se nikada oglašavala nisam, niti pojavljivala nigde, mene to ne zanima, a niko ne zna moju stranu priče. Na sud svi, Jovana, Đedović i ona ku*vetina Žana - govorila je Angelila.

foto: Pritnscreen

Ona je potom prokomentarisala to što je Matora promenila mišljenje o njoj:

- Do juče smo joj svi bili idealni, i tašta, i dete i Aleksej, a sada joj niko ne valja. naći ću advokata, dinar mi nje treba, a sve što bude naplatio od tih go*ana nek uzme za sebe. Sve ću ih tužiti - nastavila Antina majka, pa je otkrila šta zna o Matei Car:

foto: Printscreen Pink Tv

- Čula sam za nju zbog lajvova, ali ja ne znam ko je ona. Njih tri su bile na lajvovima, Jovana, Matea i Anita i to je sve što znam. Ja nemam društvene mreže, nikoga nisam mogla da tipuje. Sve što su rekli je laž, nema istine o tome. Da ja nisam htela da čuvam dete bez para, tu nema trunke isitne. Moram da kažem da je mojoj sestri poslata poruka da neko upozori ANitu kada je bila na suđenju na Sandru Rešić, Minu Vrbaški i Anu Spasojević jer su pričale loše o njoj, ja nisam ništa govorila o tome. Niti mi je palo na pamet da se time bavim. Oni su komentarisli tamo kako ja tražim pare za decu, to nije isitina, ja radim da zaradim, da idem preko da zaradim, a oni mi pakuju takve priče. Ja sam se za moju decu mučila, kopala njive da bi oni imali sve. Sve ću ih tužiti - govorila je Angelina.

Kurir.rs/Pink

