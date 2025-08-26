Slušaj vest

Osvrnuvši se na svoju turbulentnu prošlost, bivša zadrugarka Ena Čolić, koja je u vezi sa Jovanom Pejićem Pejom, ispričala je kako je s izvesnim kriminalcem jedno vreme boravila i u Španiji, gde se on krio. Za njega kaže da je bio divan mladić, jedan od retkih koje je upoznala sa svojim naslednikom Matijom.

Ipak, jedno im je presudilo, pa su na svoju vezu stavili tačku.

– Živela sam neko vreme u Španiji, dok sam bila u vezi. To nije bio otac mog deteta. Imali smo divan odnos i raskinuli smo. Bio je divna osoba, neko za ceo život, ali nešto drugo je presudilo. Jedan je od retkih koga sam upoznala sa sinom. Naš čovek, ali zbog onoga što je uradio morao je da napusti Srbiju i da se krije u Španiji. Bilo je zanimljivo neko vreme, ali je kasnije postalo previše. Dao mi je ultimatum da biram gde želim da živim i, ja sam izabrala Španiju – objašnjavala je Ena, dodajući potom da je neizvesno sutra bilo glavni razlog za raskid, u toj vezi.

– Gledao me kao malo vode na dlanu, nikada nije povisio ton na mene. Mog sina tretirao je kao svog, čak su i tri godine nakon raskida igrali igrice onlajn, ali mene je gušio život u ilegali. Šetala sam plažom sama, dok bi on iz nekih ćoškova posmatrao jer nije smeo da ide pored mene. Kada sam želela da se čujem s roditeljima, morala sam da idem pet kilometara do govornice. Nisam radila, on je imao para, ali meni je dosadilo da za sve tražim novac. Bila sam domaćica; svaki dan ručak, desert, farbala sam jaja za Vaskrs... Bila sam zaljubljena, ali sam znala da nemamo perspektivu. Plašila sam se da se ne vrati kriminalu. Onda sam došla u Beograd na deset dana da rešim nešto sa advokatima i, nikad se više nisam vratila – priznala je Čolićeva, sada ponovo devojka Jovana Pejića Peje, sina pevačice Zlate Petrović.