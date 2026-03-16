Asmin Durdžić prisetio se ljubavi sa Stanijom Dobrojević, te je otkrio deo njihove intime.

U razgovoru sa Majom Marinković koju pokušava da osvoji već neko vreme, učesnik Elite je priznao koliko je puta spavao sa starletom i kako se osećao nakon ljubavnog čina.

"Ne mogu da imam odnose bez emocija"

S obzirom da Maja ne veruje u njegove namere i da tvrdi da je ženskaroš, Asmin je pokušao da je demantuje.

- Ne mogu da imam intimne odnose bez emocija, ja sa njom (Stanija) na početku sam promašio, bio sam pregrub. I onda kada sam se prilagodio njoj, 17 puta dnevno, kunem ti se. Smirio sam neke stvari, meni dođe da padnem u nesvest posle toga - izjavio je Asmin.

Sam sebe demantovao

Nedavno je Durdžić u razgovoru sa Majom rekao da godinu dana nije imao odnose sa Stanijom, te se Dobrojevićeva ubrzo i oglasila.

- Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dve. To je bila moja odluka i granica koju nisam želela da pređem. Razlog verujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići - priznala je Dobrojevićeva za Pink.rs.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić

Stanija ulazi u Elitu

Starleta Stanija Dobrojević najavila je ulazak u rijaliti Elita, a kako se spekuliše, za učešće dobiće honorar od čak 300.000 evra.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, Stanijino pojavljivanje moglo bi da izazove pravu buru u rijalitiju.

Rijaliti takmičarka Stanija Dobrojević bila je na Bahamima, odakle se svakodnevno oglašavala, a pisalo se da ju je tamo odveo njen navodni dečko, koji je pet godina stariji od nje

- Stanija je i ove godine često pominjana u rijalitiju, iako nije bila deo ekipe. Napolju redovno vodi medijski rat, kako sa Asminom, tako i sa njegovim ocem Mustafom. S obzirom na to da se u rijalitiju nalazi i Aneli Ahmić, jasno je da postoji više potencijalnih sukoba i nerazjašnjenih odnosa koji bi mogli da privuku ogromnu pažnju publike. Produkcija joj je ponudila veoma unosan ugovor, koji je ona na kraju prihvatila. Planirano je da u rijalitiju provede nekoliko meseci, tokom kojih se očekuje da razjasni brojne konflikte i otvorena pitanja - tvrdi izvor blizak produkciji.