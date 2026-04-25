Sofija Janićijević danima je glavna tema u Eliti zbog odnosa sa znatno starijim muškarcem Danetom.

"Nek se javi Dane da mu nađem neku jeftiniju"

Goruću temu rijalitija prokomentarisao je i Filip Car koji je iskreno dao sud o njihovom odnosu.

- Ovo mi je najbitnija tema iskreno. Ovoko, znate za koga je ovo najveći blam, ovo za Daneta i Sofiju, to je blam za Daneta. Svi znamo šta se pričalo o Sofiji, da je radila u Tetovu, da je bila u vezi sa čovekom koji je ostavio trudnu ženu zbog nje. Ovo je najveći blam za Daneta, moram da mu kažem da mi se javi privatno da mu ja nađem neku jeftiniju. Šta je on očekivao, gde je živeo, ima li taj Dane porodicu?! Šta je on radio tolike godine, kako je moguće da on ne zna šta je ona sve prošla. Da devojka ima u pasošu ima više pečata nego bilo koja stjuardesa, kao išla u Makedoniju da snima političku kampanju, verovatno kod Daneta, pod zazivom "Svi smo naši samo jaši" - rekao je Car pa je dodao:

- Poznajem ja takve devojke, bio sam sa njima, lepile su se za mene zbog kadra, te devojke zarađuju samo od tih ljudi poput Daneta, koji samo daju lovu. Ljudi to njeno ponašanje je kriminal, tu su uključeni i njena mama i tata, i ujak, te devojke su za kombinacije, i samo deru matore, neka dere, malo mu je uzela, kada su ti matorici u vezi sa devojkama koje mogu da im budu unuke. Ljudi ona njega nije našla u autobusu, ona je njoj javio prvi, gledao je nju na televiziji, pa bi malo znate već. Iskoristila je ona to, malo pukle pločice, malo bazen, a babi treba srce, operacija, lobotomija. Ljudi baba od Sofije trči kao Jusein Bolt na sto metara, a ona priča da baba umire i traži pare od njega.

Filip Car je potom rekao da veruje da su Sofija i Dane imali sek*sualne odnose.

"Op*lio je sa dve vijagre"

- Dane je nju opalio sa dve vijagre, nema sumnje da nije. Dane D Faker! Sofija je njega iskoristila, i molila se da Dane ne umre dok je ona unutra, to je njen najveći strah da ne ostane bez love, a sada je on povređen jer se ona vratila Terzi, a on davao lovu, pa sada traži dokaze da joj se osveti. - rekao je Car pa se osvrnuo na Terzu:

"Stigla ga karma za Milicu"

- On nema lošu dušu, ja sam to rekao i Comari, ali on je ove godine iz majmuna prešao u polu pavijana. On je lik koji je bećar, ali je glup, sam sebe kanali za mnoge stvari, ali nije mi žao, vratila se i njemu karma za Milicu.

Dane o odnosu sa Sofijom

Kada su fotografije i video snimci dospeli u javnost, oglasio se i Dane koji je otkrio nepoznate detalje o odnosu sa Sofijom.

- Istina je da sam joj finansirao renoviranje kupatila u Ralji. Bio je plan i da joj napravim bazen i garažu, da im popravim kuću, uradim izolaciju, kao i unutrašnji deo takođe, gornji sprat skroz, pošto je tamo samo cigla... U Ralji živi Sofija i Sofijina majka, Sofija ide retko na Novi Beograd kod tate - počeo je Dane.

- Strašno me je pogodilo to što me je psovala, mnogo me je pogodila kada mi je psovala pokojnu majku. Kada je Sofija ušla u "Elitu", ja sam slao novac Brankici da joj kupuje sve što joj treba, rekla je da joj šaljem i za Novu godinu. Sa Brankicom sam se sve dogovarao, šta ćemo, kako ćemo... - objašnjava on.

Kako ističe, više od četrdeset godina mlađa učesnica "Elite" se sa njim dogovarala čak i oko donjeg veša koji će kupiti.

- Sofija kada je zadnji put bila u Skoplju dogovarala se sa mnom šta od garderobe da kupujem da joj šaljem, kakve kratke suknjice, donji veš... - priča Dane i dodaje:

- Bili smo toliko bliski da ne možete da verujete. Sa mnom je bila jedna druga Sofija, na kraju, pred sam ulazak, pobrkala se sa samom sobom, nije bila ista. Nije joj se ulazilo, samo je plakala i plakala... Mnogo mi je bilo žao, čak sam hteo i da platim da ne uđe.