Sale Luks je učesnik Elite koji je zauvek napustio rijaliti.

Svi nominovani su kao i uvek igrali igricu a Nenad Macanković Bebica je nakon pobede u istoj duplirao svoje glasove publike. Dok je Stanija Dobrojević imala najveći procenat glasova, Sale je ubedljivo najslabili, te je napustio Belu kuću.

Šok izjava

Kada je došao kod Dušice Jakovljević u studio komentarisao je goruće teme ali i svoju bivšu devojku Saru Stojanović.

Bez zadrške je priznao da li će mu nedostajati i čime ga je osvojila.

- Ne, mislim, nikad nisam imao tako malu ribu i hteo sam da probam čisto eto - izjavio je Luks.

Glasanje

Glasovi publikle su dokazali dominaciju Stanije Dobrojević koja je imala 91 procenat glasova, Sofija 5 odsto, Bebica 3,5, a Sale Luks svega 0.5 zbog čega je i napustio takmičenje.

Kazne

Učesnici rijalitija neretko, nakon skoro godinu dana provedenih u izolovanom prostoru pod kamerama, izađu iz istog bez prebijenog centa, a razlog su kazne koje dobijaju zbog nepoštovanja pravila Bele kuće, iako su se neposredno pred ulazak ugovorom obavezali da će ih poštovati i ponašati se u skladu sa njima.

Ni ove sezone situacija nije drugačija, učesnici "Elite 9" žestoko se udaraju po džepu zbog svog nedoličnog ponašanja.

Upravo Sale Luks je bio jedan od takmičara koji je kažnjen zbog prekršaja osnovnih pravila kuće u kojoj boravi.