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Ipak, od 1. jula 2026. godine u Evropskoj uniji stupaju na snagu nova pravila za male pošiljke iz zemalja van EU, zbog čega se mnogi pitaju da li će se promene odraziti i na kupce u Srbiji.

Iako se nova dažbina od 3 evra primenjuje isključivo na pošiljke koje ulaze u Evropsku uniju, stručnjaci upozoravaju da bi posledice mogle da se osete i van granica EU kroz više cene proizvoda, manje akcija i drugačiju organizaciju isporuke. Evo šta se zapravo menja i šta to znači za građane Srbije.

Foto: Shutterstock

Šta se menja od 1. jula?

Evropska unija uvodi novu naknadu od 3 evra za male pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu iz zemalja van EU. Cilj ove mere je da se ojača kontrola ogromnog broja paketa koji svakodnevno stižu u Evropu, ali i da se evropskim trgovcima obezbede ravnopravniji uslovi poslovanja u odnosu na velike kineske platforme.

Nova pravila odnose se na robu koja ulazi na teritoriju država članica Evropske unije, bez obzira na to da li je naručena preko Temua, Sheina, AliExpressa ili drugih međunarodnih platformi.

Da li građani Srbije plaćaju novu taksu?

Kratak odgovor je – ne.

Ako robu naručujete direktno na adresu u Srbiji, nova evropska dažbina se ne naplaćuje. Na takve pošiljke i dalje se primenjuju propisi Republike Srbije o carini, PDV-u i eventualnim troškovima carinskog postupka.

Međutim, ukoliko paket naručujete na adresu u nekoj od država Evropske unije, nova pravila će važiti jer pošiljka ulazi u carinski sistem EU.

Shein aplikacija Foto: Shutterstock

Kako bi promene ipak mogle da utiču na kupce u Srbiji?

Iako nema nove obavezne takse za građane Srbije, indirektne posledice su moguće.

Temu, Shein i AliExpress posluju na globalnom tržištu, pa bi deo dodatnih troškova mogao biti nadoknađen kroz više cene proizvoda, manje kupona za popust ili izmene uslova besplatne dostave. Pored toga, kompanije bi mogle da promene način distribucije robe i više koriste evropska skladišta, što može uticati na brzinu isporuke i dostupnost pojedinih proizvoda.

Da li će do takvih promena zaista doći zavisi od poslovne politike svake platforme, ali analitičari smatraju da takav scenario nije isključen.

Zašto je Evropska unija uvela ovu meru?

Prema podacima Evropske komisije, u države članice tokom prošle godine stigle su milijarde malih paketa, uglavnom iz Kine. Takav rast internet trgovine stvorio je veliki pritisak na carinske službe i otvorio pitanja bezbednosti proizvoda, prijavljivanja njihove stvarne vrednosti i poštene tržišne konkurencije.

Nova naknada predstavlja deo šire reforme evropskog carinskog sistema, čiji je cilj efikasnija kontrola uvoza i smanjenje administrativnih troškova koje izaziva ogroman broj jeftinih pošiljaka.

Foto: Shutterstock

Šta mogu da očekuju kupci u narednom periodu?

Za sada nema razloga za paniku među građanima Srbije koji redovno kupuju preko Temua, Sheina ili AliExpressa. Direktna nova dažbina ne postoji za pošiljke koje stižu u Srbiju, pa će kupovina funkcionisati po dosadašnjim pravilima.