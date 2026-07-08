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Kompanija Apple počela je da traži saglasnost korisnika pre nego što određeni zahtevi u okviru Apple Intelligence funkcija budu poslati na Google Cloud. Promena se odnosi na AI mogućnosti koje koriste Google-ove modele za obradu pojedinih zadataka.

Iako uključivanje Google tehnologije donosi naprednije AI funkcije i kvalitetnije rezultate, podrazumeva i da se deo korisničkih podataka privremeno šalje na Google Cloud radi obrade zahteva. Upravo zbog toga Apple uvodi dodatni korak kojim korisnici sami odlučuju da li žele da odobre takvu razmenu podataka.

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Korisnici biraju kada će podaci biti poslati

Prema navodima medija, u operativnim sistemima iOS 26 i iOS 27 pojavilo se novo obaveštenje koje korisnike unapred informiše kada je za korišćenje određene AI funkcije potrebno slanje podataka na Google Cloud. Apple na ovaj način želi da korisnici tačno znaju kada obrada zahteva napušta njihov uređaj.

Na raspolaganju su dve opcije – korisnici mogu da odobre slanje podataka samo za trenutni zahtev ili da trajno dozvole ovakvu komunikaciju za buduće AI zadatke. Na taj način Apple dodatno povećava transparentnost i korisnicima daje veću kontrolu nad načinom na koji se njihovi podaci obrađuju. Ovakav pristup omogućava da svako sam odluči koliko će često koristiti AI funkcije koje se oslanjaju na Google Cloud.

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Obaveštenje primećeno u iWork aplikacijama

Nova poruka o saglasnosti primećena je prilikom korišćenja funkcije za automatsko generisanje oblika u okviru iWorkaplikacija na iOS-u 26. Tada se korisnicima prikazuje objašnjenje da će njihov tekst biti prosleđen Google Cloud platformi kako bi zahtev mogao da bude obrađen. Reč je o jednoj od prvih funkcija u kojoj je nova politika saglasnosti jasno vidljiva korisnicima.

Apple u obaveštenju naglašava da poslati podaci neće biti korišćeni za treniranje modela veštačke inteligencije. Cilj ove promene jeste da korisnici unapred znaju gde se njihov zahtev obrađuje pre nego što potvrde nastavak procesa. Na taj način kompanija pokušava da otkloni nedoumice u vezi sa načinom korišćenja korisničkih podataka.

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Privatnost ostaje prioritet

Kada je Apple Intelligence predstavljen 2024. godine, kompanija je istakla da će privatnost korisnika ostati na istom nivou zaštite kao i na samim Apple uređajima zahvaljujući sistemu Private Cloud Compute. Zaštita podataka od samog početka predstavljena je kao jedan od ključnih aduta Apple-ove AI platforme.

Iako se sve više AI funkcija oslanja na Google-ove modele i Google Cloud infrastrukturu za izvršavanje naprednijih zadataka, Apple tvrdi da osnovni principi zaštite privatnosti ostaju nepromenjeni i da korisnički podaci i dalje imaju visok nivo zaštite. Kompanija ističe da korišćenje spoljne infrastrukture neće promeniti način na koji se podaci obrađuju i štite.

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Private Cloud Compute stiže i na Google Cloud

Tokom konferencije WWDC 2026 Apple je saopštio da proširuje podršku za Private Cloud Compute i na Google Cloud. Prema navodima kompanije, Google-ovi osnovni AI modeli radiće na Google Cloud infrastrukturi uz Nvidia grafičke procesore, ali će koristiti Apple-ovu arhitekturu Private Cloud Compute.

Apple navodi da se korisnički podaci neće trajno čuvati, da će informacije biti obrisane nakon završetka obrade i da će uređaji komunicirati isključivo sa softverom koji je kriptografski odobrila kompanija. Takođe ističe da zadržava potpunu kontrolu nad PCC softverom bez obzira na lokaciju infrastrukture, dok će zaštitne funkcije na Google Cloud platformi biti postepeno uvedene tokom letnjeg perioda testiranja.

Ovim potezom Apple pokušava da pronađe ravnotežu između naprednih AI mogućnosti i zaštite privatnosti, ostavljajući korisnicima veću kontrolu nad načinom na koji se njihove informacije koriste.