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Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je danas da je država uložila milijarde u čistiji vazduh i da oni koji Program zaštite vazduha nazivaju "mrtvim slovom na papiru" očigledno nisu pročitali izveštaje, jer kako drugačije objasniti niz neistina koje su izneli.

Iz Ministarstva su na zvaničnom instagram nalogu naveli da zbog građana koji zaslužuju istinu iznose činjenice da je država više od 11 milijardi dinara uložila u zaštitu vazduha, od čega su dve milijarde dinara uložene u zamenu kotlova, a to je sve donelo korist za 1,8 miliona građana.

Navode da je 11.000 domaćinstava uz podršku države zamenilo ložište, a da je gotovo 500.000 sadnica zasađeno uz podršku države, zatim da je 5.300 električnih ili hibridnih vozila kupljeno uz subvenciju države.

Takođe, navode i da je četiri milijarde dinara uloženo u reševanje nesanitarnih deponija, a da su 1.263 divlje deponije očišćene uz podršku države.

Iz Ministarstva ističu da Srbija među prvima u regionu primenjuje strožiji evropski indeks kvaliteta vazduha i pojašnjavaju da uvođenje indeksa nije zakonska obaveza ni u EU ni u Srbiji, već preporučeni evropski standard koji služi boljem informisanju građana.

Ukazuju i da je u poslednjih šest godina broj mernih mesta koje mere suspendovane čestice u porastu i to PM10 za više od tri puta, a PM2.5 za čak pet puta.

- Čak 262 merna mesta sada ima državna mreža mernih stanica, koja je dodatno proširena kroz IPA projekat - navode u objavi na Instagramu.

Dodali su i da je usvojen novi zakon o zaštiti vazduha, a da su prateći propisi usklađeni sa standardima i direktivama EU.

- Zanemarivanjem činjenica i plasiranjem sopstvenih konstrukcija, organizacije i pojedinci ne štite javni interes, već svesno obmanjuju građane i pokušavaju da ozbiljnu temu poput zaštite vazduha pretvore u prostor političkog delovanja - naveli su iz Ministarstva.

Ministarstvo zaštite životne sredine reagovalo je na saopštenje Regularnog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu koji je objavio 24. juna ove godine sveobuhvatnu analizu kvaliteta vazduha u Srbiji za 2025. godinu, a koji kaže da prema zvaničnom dokumentu koji je Vlada Republike Srbije usvojila, Programu zaštite vazduha za period od 2022. do 2030. godine, zagađenje vazduha uzrokuje u Srbiji godišnje skoro 10.000 prevremenih smrtnih slučajeva.