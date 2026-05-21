Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je danas u Vršcu pokretanje pilot projekta #VRATILEK koji sprovodi Ministarstva zaštite životne sredine, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a koji se odnosi na uspostavljanje sistema za prikupljanje i bezbedno odlaganje farmaceutskog otpada iz domaćinstava.

Pavkov je istakla da na ovaj način Ministarstvo želi da podigne svest građana o važnosti pravilnog postupanja sa neiskorišćenim lekovima i lekovima kojima je istekao rok trajanja, ali i da im omogućimo da potpuno besplatno farmaceutski otpad predaju apotekama.

„Osluškujući probleme građana, prepoznali smo potrebu da pokrenemo pilot projekat koji se odnosi na farmaceutski otpad. Do sada nije postojala mogućnost da u lokalnim apotekama građani bezbedno predaju lekove kojima je istekao rok, niti su apoteke imale kapacitete za njihovo preuzimanje. Zbog toga su ovi lekovi često završavali u komunalnom otpadu i na deponijama, što želimo da sistemski promenimo uspostavljanjem održivog rešenja. Ono što je važno da građani znaju jeste da će apoteke preuzimati i privremeno bezbedno skladištiti lekove, nakon čega će uslediti njihov transport i pravilno zbrinjavanje“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je cilj ovog pilot projekta da se sa parcijalnog modela postepeno pređe na održiv nacionalni model.