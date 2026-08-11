Slušaj vest

Nakon odluke avio kompanije "Ryanair" da obustavi letove iz Niša, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da "ne dolazi u obzir da Nišlije ostanu bez letova" nakon čega je usledila reakcija države.

Rezultat je konkretan - "Er Srbija" od 25. oktobra uvodi direktne letove sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki" za Beč i Maltu. Time će Niš zadržati direktnu povezanost sa ove dve važne evropske destinacije.

- Čim smo dobili informaciju o odluci Ryanaira, odmah smo reagovali i razgovarali sa državom kako bismo pronašli rešenje. Najvažnije nam je bilo da građani Niša nastave da imaju direktne avio-veze sa važnim evropskim destinacijama - rekao je Pavlović.

Letovi za Beč obavljaće se dva puta nedeljno, sredom i nedeljom, avionom ATR72-600, dok će se ka Malti takođe leteti dva puta nedeljno, istim danima, avionom Airbus A319. Prema trenutnom planu, obe linije trebalo bi da budu dostupne tokom cele godine.

- Zahvaljujem predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije što su odmah prepoznali značaj ovog pitanja i reagovali, kao i Er Srbiji, našem nacionalnom avio-prevozniku, na angažovanju i tome što je omogućeno da Niš zadrži direktne veze sa Bečom i Maltom. Kada se pojavi problem, važno je da ne tražimo izgovore, već rešenje. Upravo to smo uradili. Za građane Niša najvažnije je da letovi ostaju i da mogu da putuju iz svog grada - istakao je Pavlović.

Tokom zimske sezone Er Srbija će sa niškog aerodroma nastaviti da obavlja saobraćaj i ka Beogradu, Ljubljani, Frankfurtu (Han), Istanbulu i Kelnu, u okviru važećeg PSO ugovora.

Karte za nove letove za Beč i Maltu već su u prodaji putem svih prodajnih kanala Er Srbije.