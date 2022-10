U NOVOM SADU SREĐENE I STABILNE FINANSIJE: Budžet veći za dve milijarde dinara

Odlazeći gradonačelnik Novog Sada, aktueslni potpredsednik Vlade Srbije i minister dbrane Miloš Vućević zahvalio se Novosađanima na prilici da voditaj grad punih 10 godina, istakavši da takvu priliku nije imao niko u istoriji Novog Sada.

Verujem da sam zalaganjem i trudom pokazao koliko volim Novi Sad. Na današnji dan, kada sam podneo ostavku na mesto gradonačelnika, na računu Grada ima 7.540.918.705 dinara, što je za dve milijarde više nego u vreme kada sam bio izabran – istakao je Vučević.

Kako je saopštio na konferenciji u Gradskoj kući, pismo sa njegovom ostavkom predato je predsednici Skupštine Grada Novog Sada, a dogovoreno je da sednica Skupštine na kojoj će biti birani Gradonačelnik i Gradsko veće, bude održana u sredu 26. oktobra.

On je istakao da je, u razgovoru sa predsednicom Skupštine grada i svojim saradnicima dogovoreno da sednica Skupštine grada, na kojoj će se birati gradonačelnik grada, bude održana u sredu, 26. oktobra. Prema rečima Miloša Vučevića, kandidat za novog Gradonačelnika biće sadašnji zamenik, Milan Đurić.

Što se tiče kandidata za novog gradonačelnika, juče smo na sednici Gradskog odbora Srpske napredne stranke, koja je dominantna u sastavu Gradskog parlamenta, odlukom građana Novog Sada, odlučili da kandidat za gradonačelnika Novog Sada bude sadašnji zamenik gradonačelnika, gospodin Milan Đurić. Mi sa tim predlogom idemo na Skupštinu. Milan će predstaviti svoj ekspoze i sastav Gradskog veća, ali to će svakako biti politika kontinuiteta razvoja grada kojoj će on dati svoj lični pečat. Za ovih 10 godina bilo je i dobrih i manje dobrih poteza, a o greškama sam pričao javno, jer sam želeo da ukažem na to da ne treba bežati od grešaka, već težiti tome da budete bolji. Vidi se kako smo se odnosili prema budžetu Grada, a to je novac svih građana. Nikada nismo imali ispod 50 miliona evra, i zato smo sada mogli da milijardu dinara izdvojimo za mazut i lako lož ulje, za svaki slučaj, da se osiguramo u ovim izazovnim vremenima, jer tako rade odgovorni ljudi. Ponosan sam na uvećanje broja zaposlenih, broja privrednih subjekata, na izdvajanja za sport, socijalnu i omladinsku politiku, a kultura je „eksplodirala“ u Novom Sadu u pozitivnom smislu. Drago mi je što smo uspeli da uvedemo novine kao što je usluga ličnih pratilaca, da obezbedimo da boravak u vrtićima bude besplatan, te da subvencionišemo boravak i u privatnim vrtićima. Sve to smo uspeli da sačuvamo i u epidemiji korone i u doba ovog svetskog ludila, vezanog za rat i sve ono što se dešava– rekao je Vučević.

On se zahvalio svim dosadašnjim saradnicima i poželeo im mnogo uspeha u daljem radu.

