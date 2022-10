ŠTA JE PUTIN PORUČIO: Da li spušta loptu kad poziva NATO na harmoniju? Koje su šanse dijalog i mir ili je ovo uvertira u opšti rat

Svet je s nestrpljenjem čekao govor predsednika Rusije Vladimira Putina u ruskom Valdajskom klubu na temu: "Svet izvan hegemonije: pravda i bezbednost za sve". Pre početka govor je okarakterisan kao "istorijski, da će biti analiziran i čitan narednih nekoliko dana". Nakon završetka došli su drugi opisi - da je gotovo sve već i ranije ispričao.

Rečenica "ko seje vetar, požnjeće oluju", još jedna je izgovorena pretnja zapadu, navode o tradicionalnim vrednostima i da svet treba da bude multipolaran, ponovio je i ovog puta, a ako je nešto iznenadilo, to je bila njegova poruka za NATO. Rekao je: "Prestanimo da budemo neprijatelji, hajde da živimo u harmoniji. Idemo u dijalog, u mir".

U Usijanju tražimo odgovore: Da li ovo ukazuje da je Putin spustio loptu i da može da dođe do dijaloga izemeđu Moskve i Kijeva? Treba li verovati da je odustao od nuklearnog oružja, mada je ranije naredio nukelarnu pripravnost? Kako će velike sile da dožive poruke "da će zapad i novi centri multipolarnog sveta morati da započnu ravnopravan razgovor o zajedničkoj budućnosti - i to što pre to bolje", kako je poručio Putin.

Gosti Usijanja:

Veselin Šljivančanin, oficir JNA u penziji

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig