SRBIMA 150 EVRA KAZNA ZA TABLICE?! Nova skandalozna odluka Prištine! Stupa na snagu 21. novembra

Glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom Besnik Bisljimi izjavio je povodom današnje odluke privremenih prištinskih institucija u vezi sa registarskim tablicama da je odlučeno da se ne krene odmah s merama, nego kako je naveo da se proces odvija kroz tranzicione faze.

foto: Printscreen/Youtube

"Od utorka do 21. novembra građani koji imaju ilegalne tablice dobijaće opomene, onda će policija morati da piše kazne u skladu s zakonom. Koliko znam, kazne će iznositi 150 evra i građani će dobijati instrukcije kako da zamene ilegalne tablice. To će trajati do 21. januara kada će im bitii izdate privremene tablice", rekao je Bisljimi obraćajući se putem video-linka na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji.

(Kurir.rs)