Đurić: Naš grad je svakako centar IT industrije, a ovo će samo doprineti razvoju i stvaranju novih znanja

Danas je obeleženo svečano otvaranje FTN Foruma industrije i akademije pod nazivom „Pametna proizvodnja – rešenja za Industriju 5.0″ čija je tema održiva proizvodnja usmerena na čoveka, kroz sinergiju industrije i akademije. Forum je organizovao Fakultet tehničkih nauka, a zemlja partner Foruma je Japan.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je ovom Forumu u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu i tom prilikom je izjavio:

– Novi Sad već ima jednu fabriku iz Japana, a to je “Nitek”, fabrika koja je je završila jednu svoju diviziju ove godine, a naredne godine završava i drugu time što treba da zaposli oko hiljadu ljudi. Drago mi je da je ovde ambasador Japana koji će dati značaj ovom Forumu. Japan je zemlja partner ovogodišnjeg prvog Foruma i nadam se da će on zaživeti i nastaviti i dalje da funkcioniše. Naš grad je svakako i centar IT industrije, grad u koji dolaze brojne svetske kompanije da otvaraju svoje razvojno-istraživačke centre. Tema diskusije o novim tehnologijama i da čovek bude u prvom planu veoma je zanimljiva kao i do kakvih će zaključaka doći panelisti o ovoj izuzetno važnoj temi. Grad Novi Sad će nastaviti da pruža podršku Univerzitetu u Novom Sadu, da stvaraju nova znanja i vrednosti, nama je to od izuzetnog značaja, kako za grad tako i za državu.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo da budem u ovom prijateljskom gradu Novom Sadu. Poslednjih godina Srbija je postala veoma značajna i atraktivna destinacija za Japanske investicije gde Japanske kompanije realizuju značajne projekte i visokokvalitetne investicije. Jedan od razloga što smo danas ovde je izuzetno visoki akademski nivo obrazovanja kao što je novosadski Univerzitet, zaslugom njegovih profesora i svih akademskih građana. Da bismo postigli održiv ekonomski rast u Srbiji, digitalizacija i razvoj ljudskih resursa su ključne reči. Mi se nadamo da će ovaj Forum postati prilika za dalji razvoj efektne kolaboracije i saradnje koja postoji između naučnog sektora i privrede Japanskih kompanija i Srbije i vladinih institucija, a nama je posebno čast što možemo da podelimo sa vama iskustva Japana – rekao je ambasador Japana u Srbiji, Katsumata Takahiko.

foto: Printscreen Instagram

Obratio se i profesor sa Fakulteta tehničkih nauka i dodao:

-Danas smo ovde u Tehnološkom parku u Novom Sadu da otvorimo prvi Forum industrije i akademije sa temom unapređenje veština za Industriju 5.0. Kroz dva panela koja smo organizovali sa našim panelistima diskutovaćemo o novoj strategiji Evropske komisije, ona koja je zasnovana na društveno-tehnološkom konceptu nove industrije, koja je zasnovana na čoveku i tehnologiji. Sa čovekom u centru dešavanja i tehnologijom koju razvijamo ovde na Univerzitetu u Novom Sadu, moguće je razvijati industriju budućnosti – rekao je profesor Aleksandar Rikalović.

– Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde u ime ministra Branka Ružića i što mogu da se obratim na ovom privredno-akademskom forumu koji će, nadam se, postati i tradicionalan događaj. Ovo danas nam je važno zbog internacionalizacije, radi jednog zajedničkog rada na poboljšanju kvaliteta obrazovanja, spajanju obrazovnog procesa, nauke i privrede. Izuzetno smo zahvalni ambasadoru Japana i kompanijama koje učestvuju, jer je sadarnja između Srbije i Japana jako duga u obrazovnom smislu. U našem gradu Novom Sadu postoje mnoge investicije koje su zaživele, a nadamo se i da će ova velika investicija Japanske kompanije doprineti boljitku našem gradu. Ministarstvo prosvete je uvek tu da podrži ovako dobre trendove – kazala je prof. dr Marijana Dukić Mijatović rekla je državna sekretarka u Ministarstvu prosvete.

foto: Printscreen Instagram

Za kraj, govorio je Kolaković, dekan FTN-a i istakao koliko je ovo značajno za Novi Sad:

– Fakultet Tehničkih nauka osim obrazovanja studenata ima i delatnost nauke. Prošle godine smo imali 130 projekata iz Evropske Unije. Novi Sad će biti centar Japanske industrije u ovom delu Evrope. U ovom prostoru se takođe nalazi i Institut za veštačku inteligenciju gde su takođe naši profesori i studenti angažovani, tako da naš fakultet uvek prati najnovija saznanja u svetu – objašnjava Srđan Kolaković, dekan FTN-a.

Grad Novi Sad