VUČEVIĆ: Brine me da Zapad vidi ZSO kao neku NVO, otprilike kao dobrovoljno vatrogasno društvo

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za Euronews Srbija da ga brine da Zapad vidi Zajednicu srpskih opština (ZSO) kao neku nevladinu organizaciju, otprilike kao dobrovoljno vatrogasno društvo. On je to rekao odgovarajući na pitanja o pojačanom insistiranju Zapada da se ZSO formira, što je i jedan od ključnih zahteva Beograda.

"To me brine kada čujem da Fondacija Fridrih Ebert piše statut ZSO. Nemačka nevladina organizacija piše statut ZSO, a ne pišu Srbi sa KiM", rekao je Vučević u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić".

Upitan ko treba da piše taj statut i da li ga mi već imamo napisanog, on je rekao da Kancelarija za Kosovo i Metohiju ima kapaciteta, ali da moraju da se pitaju Srbi sa Kosova.

"Nije poenta da se to formira da bi se formiralo, u Briselskom sporazumu su definisane stvari koje bi trebalo da se razrade kroz statut, mi ne pričamo o nevladinoj organizaciji. ZSO mora da ima nadležnosti koje su definisane kroz Briselski sporazum. Nema smisla da se to formira kao telo gde će se sastati deset predsednika opština da popiju kafu...", rekao je on i dodao da se pre svega insistira na njihovim nadležnostima po pitanju bezbednosti, strukture policijskih snaga, sudskoj nadležnosti, administrativnim odlukama, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Na pitanje po čijim zakonima, Vučević je odgovorio: "Ne mogu po srpskim, po kosovskim. Da ne lažemo građane. Ta administarcija iz Prištine trenutno upravlja tom teritorijom. Osim sistema obrazovanja i zdravstva koji su pod ingerencijom centralne države, odnosno Republike Srbije. Da ne nasedamo na jeftine trikove - biće ZSO evo izvolite statut, mi smo napisali, ubedićemo (Aljbina) Kurtija - a daju nam ništa, samo lepo upakovano. ZSO mora da ima svoju strukturu, mora da ima i kvalitet i kvantinet, a ne da je prazno slovo na papiru, ali Kurti je rekao koliko sam ja razumeo da njemu ne pada na pamet da formira ZSO kakav god da je format".

"Predstavnici SAD umereniji i taktičniji"

Vučević je govorio i odnosu SAD prema Srbiji, kao i o njegovoj ranijoj izjavi da je u poslednja tri meseca po pitanju KiM pozicija SAD bila korektnija nego nekih evropskih država. Upitan šta to konkretno znači, rekao da oni nisu napustili svoju zvaničnu politiku i agendu u kontekstu nezavisnosti Kosova i da tu ne bude tu zablude.

"Oni vide Kosovo kao priču koja je definisana u smislu nezavisnosti te teritorije, ali su pokazali sluha, takt i razumevanja da čuju srpske argumente. Moj je utisak da američki predstavnici jasno poručuju da ne žele nikakvu dalju eskalaciju, dalje sukobe na ovim prostorima, ne žele novi požar na tlu Evrope", rekao je Vučević.

Upitan da li je time hteo da pohvali SAD ili da uputi kritiku evropskim partnerima, Vučević je odgovorio "ni jedno ni drugo, već da obavesti javnost Srbije".

"Činjenica je, možda je to za mene nova okolnost, da su predstavnici SAD bili umereniji, taktičniji. To je bila poruka (višeg savetnika u Stejt departmentu) Dereka Šolea, hoće da gase sve potencijalne požare i ne žele da vide neko rasplamsavanje. Ambasador Hil je bio vrlo korektan", rekao je Vučević, dodajući da nas SAD u ovom trenutku bolje razume od Evrope.

Vučević je poslednju krizu na Kosovu ocenio kao veoma napetu i dodao da je samo jedan incident, onaj u Štrpcu, mogao možda da dovede do sukoba.

"Sva sreća da Stefan i Miloš Stojanović u toj nesreći nisu poginuli. Kada tako pogine jedno dete ustane narod. Neko opali metak na kosovsku policiju ili ovi uzvrate... Nezaustavljivo", rekao je on.

Dodao je i da se nada da je KFOR sposoban da zaštiti Srbe na KiM, i podsetio da oni daju garancije da jeste. Na pitanje u kakvim smo odnosima sa KFOR-om, rekao je da su oni korektni i da je komunikacija svakodnevna.

"Oni su nama otpisali da nema potrebe za ulaskom srpskih bezbednosnih snaga na prostor KiM, da oni imaju dovoljno kapaciteta da brinu o bezbednosti, ali ono što nas brine u tom odgovoru jeste da su se oni fokusirali na sever Kosova, jug uopšte ni ne spominju kao problematičan, a život ih je na našu žalost demantovao istog tog dana kada je pucano na srpskog dečaka i mladića", rekao je Vučević.

O rešenju za Kosovo i sankcijama Rusiji

Prema njegovim rečima, Priština je proces dijaloga definitivno napustila sa dolaskom Aljbina Kurtija, a na pitanje da li je to samo njegova politika ili su ga neki ohrabrivali da tako postupa - odgovara da jesu. On je naveo da je nesporno je da Kurti ima neki vid podrške da tako postupa, ali da ne misli da su u pitanju SAD. Govoreći o raspretu kosovskog pitanja, on je rekao da su teški sastanci pred predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da to nisu nimalo prijatni razgovori. Dodao je i da nije toliki optimista.

"Daj Bože da mene vreme demantuje, ali to ne znači da Srbija kapitulira. Daj Bože da može da dođe do kompromisnog rešenja. To znači da obe strane moraju nešto da ustupe i obe strane moraju nešto da dobiju", rekao je Vučević.

Kada je reč o sankcijama Rusiji, on je odgovorio pitanjem.

"Sankcije Rusiji zato što je izvršila agresiju na Ukrajinu, a da priznamo nezavisnost naše teritorije koja je isto agresijom oduzeta. Interesantno. Šta oni nama nude koliko ja razumem, oni nama nude neku perspektivu i bolju budućnost kada se mi, eto, odreknemo dela svoje teritorije. Svaki minut i prostora i vremena da iskoristimo da čuvamo svoju državu i da ne pokazujemo unapred svoje karte i da koristimo sve mogiće manevarske sposobnosti na suženom prostoru. Do nas je da uradimo sve što možemo da čuvamo mir", rekao je on.

Vučević se osvrnuo tvrdnje da Vagner regrutuje borce u Srbiji i rekao da "te grupacije apsolutno nema na prostoru Srbije", kao i da ih vojno-bezbednosna agencija ne vidi ni u tragovima.

"Zagovornik sam nekog vida obaveznog vojnog roka, ali o tome treba pričati"

Vučević je u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" govorio i o obaveznom služenju vojnog roka o čemu se često govori poslednjih godina. Upitan da li je završena analiza koju je najavio, rekao je da postoji prva studija VS koja je njega i zatekla kada je došao na čelo Ministarstva.

"To je sad jedna polazna osnova ka donosiocima odluke da li idemo dalje u postupak otvaranja javne rasprave. To nije stvar o kojoj odlučujemo preko noći. Zagovornik sam da se o tome priča otvoreno. Ima ljudi koji to podržavaju, ima ljudi kojima je to prizvuk na devedesete ili misle da im nešto uskraćujete, oduzimate, da se država meša u nečije privatne živote... Nemam problem da kažem da sam zagovornik nekog vida obaveznog vojnog roka. Treba da radimo na razradi takozvane aktivne rezerve, to su ljudi koji nisu stalno u kasarnama, ali su u posebnom odnosu prema jedinicama i stalnom su na raspolaganju VS", rekao je Vučević.

Ministar je objasnio da je cilj reforme specijalnih jedinica da se poveća broj pripadnika specijalnih jedinica ljudima koji trenutno nisu u sistemu odbrane.

"Nama nije cilj da dolazi do prelivanja iz jedne jedinice u drugu ili da iz Žandarmerije ili SAJ-a krenu u specijalne jedinice Vojske Srbije", rekao je on.

Prema izveštaju američkog sajta Global Fire Power vojna snaga Srbije je na 58. mestu od 145 zemalja i najjača u regionu. Ipak, na pitanje šta taj podatak znači budući da smo okruženi zemljama članicama NATO, Vučević je rekao da znači da je Srbija na dobrom putu.

"Politička odluka naše države da budemo vojno neutralni. Mi sami čuvamo svoje nebo i teritoriju i moramo ulagati u našu vojsku. Interesantno je koliko se svi ostali u regionu i u Evropi naoružavaju. Ne mogu da kažem da je krenula trka u naoružanju jer bih se složio da trka nije ni prestala od Drugog svetskog rata. Možda je to sada vidljivije ili su možda ofanzivniji ti budžeti. Jedna Poljska izdvaja 27 milijardi evra samo za vojni budžet, to vam je gotovo dva budžeta cele Srbije. Rumunija ima ogroman vojni budžet, Mađarska ima strašan budžet", rekao je on.

O problemima u "Zastava oružju": Vi ste deo namenske industrije, sram vas bilo

Vučević je govorio i o problemima koji postoje u "Zastavi oružje", štrajku upozorenja i tvrdnjama da su veliki dugovi, kao i da je dva puta prošao konkurs da direktor nije izabran. Upitan šta će uraditi po tom pitanju, ministar odbrane je rekao da će biti doneta odluka u smislu sastava i Upravnog odbora i da njih čeka odluka oko izbora direktora. Rekao je i da zamera samo jednu stvar onima koji su pozivali na štrajk.

"Za mene je neprihvatljivo i neprimereno da u momentu kada mi ne znamo šta će se desiti na KiM, govorim o poslednjim danima prošle godine, kada je to ključalo sve, kada smo bili na ivici dalje eskalacije ili smirivanja, a da je došlo do eskalacije niko živ ne bi znao kako bi to moglo da se završi, u tom momentu vi kažete nismo dobili za paketiće ili ne znam neke regrese ili hoćemo ovog direktora. Vi ste deo namenske industrije, pa sram vas bilo. Ne možete to da radite. Ja sve poštujem, ali ne možete to da radite u tom trenutku. Vi u trenutku dok je VS u punom statusu borbene gotovosti kažete mi smo nezadovoljni zato što nam je direktor taj ili ovaj", rekao je on.

Vučević je istakao da su problemi dubinski, kao i da u "Zastava oružje" nije isporučivala vojsci sve ono što je država naručila iz te fabrike. Odgovor na pitanje ko je odgovoran za to, kako je dodao, treba da da direktor fabrike.

"Pitajte što nisu isporučili, ko im je tad bio kriv. Postoji taj sindrom samoupravljanja koji je nasleđen pre svega u toj namenskoj industriji, vi kad hoćete tu nekog da dirate, isterate na čistinu, oni kažu staće opština, blokiraćemo put, nećemo više raditi. Sa rukovodstvom smo razgovarali. Predsednik je primio rukovodstvo pet fabrika iz sastava odbrambene industrije i angažovane su eksterne revizorske kuće da urade presek stanja i u nekim je dobro stanje u nekima je katastrofalno. Da vi čujete taj broj ljudi koji dnevno odsustvuje sa posla, to je da poludite. Svaki dan između 25 i 30 odsto zaposlenih odsutno iz fabrike... Pitamo gde su modularne puške za vojsku, gde su pištolji...", rekao je on.

Na pitanje da li ih je pitao, odgovorio je da ih je pitao i predsednik i svi.

"Sad će, evo, tu će... To su zaista višeslojni problemi, nije to problem koji možete pucnjem prstom da rešite. Imamo deo nekadašnje jugoslovenske namenske industrije koja je dimenzionirana u kapacitetima velike Jugoslavije i velike JNA, imate nasleđene odnose, ratove, sankcije i tehnološko nazadovanje vojne industrije, govorim o devedesetim godinama. Imate dvehiljadite kada uopšte ne znate šta će biti i sada revitalizaciju. Vojska Srbije mora biti na prioritetnoj listi u pogledu snabdevanja onoga što se proizvodi u našoj namenskoj industriji. "Zastava oružje" je trenutno najjalarmantnija, što ne znači da je u FAP-u lako, u Petoletki, ali u "Zastavi oružje" stalno imate sindikate koji se nešto bore, oni primaju poslanike...", rekao je Vučević.

O izborima u SNS: Verujem da ćemo ponovo birati Vučića

Upitan da li se zna kada će biti unutarstranački izbori u Srpskoj naprednoj stranci, Vučević je rekao da oni traju već dva meseca i da se krenulo od mesnih i gradskih odbora, pa sve do skupštine i do kongresa stranke.

Rekao je da veruje da će na kongresu stranke, ako se bude birao predsednik, birati ponovo Aleksandra Vučića ili prosto potvrditi njegov mandat i da ne misli da je ovo momenat da menjaju predsednika stranke. Na pitanje da li će građani možda izlaziti na izbore ove godine u Beogradu, rekao je da je moguće ako opozicija bude htela. Na konstataciju da je opozicija to i tražila, on je odgovorio:

"Kako, oni to malo traže, malo ne traže. Nek samo oni traže zvanično, ne bežimo od izbora, ali nemojte onda da kažu ovi se opet igraju izbora. Nek kažu lepo, jel hoće izbore ili neće, kad ih hoće, mi ne bežimo od izbora. Ako to bude dogovor opozicije i pozicije, nemamo problem s tim. A, krajem ove i početkom sledeće godine ulazimo u redovan termin za loklane i pokrajinske izbore", rekao je Vučević.