Vučević: On kao da je pao s Marsa, pa ne zna da se Vojska Srbije ne sprema za rat u inostranstvu

Boško Obradović me svojim današnjim obraćanjem medijima prvo nasmejao, a onda i dosta zabrinuo, jer čovek ne zna šta znači "mirovna misija". Najozbiljnije je rekao kako će Srbija da šalje svoju decu da gine u Mozambiku, ne znajući da mi tamo ne učestvujemo u ratnim dejstvima. On kao da je sad "pao s Marsa", pa ne razume Vojsku, ne zna da se Vojska Srbije ne sprema za rat u inostranstvu već je naš nacionalni interes da participiramo tamo gde se čuva mir. Boško nije obavešten da je usvojena Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, čime su stvoreni uslovi da pripadnici Vojske Srbije, pored multinacionalnih operacija koje su bile obuhvaćene odlukom iz 2019. godine, budu angažovani i u Vojnoj misiji Evropske unije za obuku u Mozambiku (European Union Training Mission in Mozambique - EUTM Mozambique). Tako je Boško pod velom lažnog patriotizma uprkos neznanju pokušao da se podvuče pod kožu poslanicima, ali na njegovu žalost - opet mu nije uspelo. Naša deca neće ginuti, Boško. Bavi se temama koje razumeš, ako uopšte takve teme postoje...

Potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar odbrane i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.