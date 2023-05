ĐURIĆ: U Novom Sadu od 2012. godine izgrađeno 55 kilometara biciklističkih staza, – IZ BUDŽETA IZDVOJENO 38.000.000 dinara

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, na svom instagram profilu istakao je da je od 2012. godine izgrađeno ukupno 55 kilometara biciklističkih staza. Nastavlja se i sa subvencijama za kupovinu bicikala.

-Od 2012. godine pa do danas izgradili smo ukupno 55 kilometara biciklističkih staza, dok trenutno u Novom Sadu ima preko 100 kilometara biciklističkih staza. Povećavamo broj biciklista sa ciljem da stignemo do cifre od 50.000 biciklista u našem gradu. Nastavljamo i dalje da subvencionišemo kupovinu bicikala za to smo u 2023. godini izdvojili 38.000.000 dinara iz budžeta Grada Novog Sada- stoji u objavi prvog čoveka Novog Sada.

Grad Novi Sad