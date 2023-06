Ministar Vučević prisustvovao svečanosti povodom završetka školovanja 12. klase VSBO i oficira 66. klase GŠU

Izaslanik predsednika Republike Srbije potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas svečanosti u Domu Narodne skupštine povodom završetka školovanja 12. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 66. klase Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Ministar Vučević uručio je replike srpskih srednjovekovnih mačeva polaznicima 12. klase VSBO i oficirske sablje trojici prvorangiranih polaznika 66. klase GŠU – potpukovniku Zoranu Karavidiću, potpukovniku Slobodanu Sekuliću i potpukovniku Daliboru Milinkoviću. Ostalim oficirima 66. klase GŠU sablje je uručio načelnik Generalštaba general Mojsilović.

Čestitajući svim polaznicima uspešan završetak školovanja, ministar Vučević istakao je da mu je pripala velika čast, ali i odgovornost da se u ime predsednika Republike danas obrati.

- Ova svečanost prilika je da odamo priznanje oficirima i drugim ekspertima koji se bave vojnim naukama, bezbednošću i odbranom. Posebno bih pozdravio oficire iz stranih oružanih snaga koji su dolaskom na usavršavanje u Srbiju potvrdili tradiciju dobrih odnosa i prijateljstava između naših država.Vaše prisustvo je potvrda da Srbija zajedno sa vašim državama razvija miroljubivu spoljnu politiku, a da njene oružane snage imaju ugled u inostranstvu. Svesni smo da u savremenom svetu, takvom kakav jeste, samo zajedničkim naporima možemo da se suprotstavimo pojavama koje ugrožavaju ili mogu da ugroze bezbednost svih građana ovog regiona – rekao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, svi mi smo svesni da je naš narod kroz celu svoju istoriju visoko vrednovao slobodu i mir, ali da je nažalost dugo morao da podnosi tuđu vlast i često bivao prinuđen da ratuje.

- Upravo zbog takvih istorijskih okolnosti Srbi ljube slobodu i mir, a logično ishodište takvih osećanja je i naše opredeljenje za vojnu neutralnost. Godinama unazad Srbija uporno istrajava na statusu vojne neutralnosti, nastojeći da pruži značajan doprinos onoliko koliko je to u njenim mogućnostima – svetskom miru, regionalnoj stabilnosti i saradnji u oblastima odbrane i bezbednosti. Srbija bez ikakvih dilema i zadnjih misli iskazuje spremnost na saradnju sa drugim državama i savezima, kada god je to u interesu mira i stabilnosti. Kao narod koji je svoju kuću napravio nasred druma, kako to izvanredno kaže naš Jovan Cvijić, spremni smo da sarađujemo i produbljujemo saradnju sa drugim državama, sa svih kontinenata, poštujući tuđe interese, ali boreći se za ostvarenje sopstvenih interesa, uvek spremni da zajednički pogledamo i stavimo šta je to od interesa za očuvanje onog najvrednijijeg što nam je ostalo od naših slavnih predaka, a to jeste sloboda – naglasio je ministar Vučević.

Kako je istakao, aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije to nedvosmisleno pokazuju – od zajedničkih vežbi, preko školovanja i usavršavanja u inostranstvu i stranih državljana kod nas, do učešća u mirovnim kontingentima Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

- Svedoci smo da je savremeni svet opasno mesto i da je svetski mir i dalje san – vredan, ali ipak san. Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti idu od klasičnih vojnih sukoba u kojima se primenjuju tradicionalni i hibridni načini ratovanja, u kojima veliki značaj ima i savremena tehnika, ali i moral vojnika i moral naroda. Ni naša država nije toga pošteđena. I upravo je nepoštovanje međunarodno-javnopravnih normi i Povelja Ujedinjenih nacija uzrok tome. Tamo gde se ne poštuje pravo nema ni pravde. Nepravda počiva na rušenju pravnog sistema i potvrđenih pravnih normi. A nepravda ne može večno da se trpi. Ona zahteva reakciju i samoodbranu. Tako se ulazi u spiralu događaja sa nesagledivim posledicama – istakao je ministar odbrane i dodao da poslednje nasilne akcije privremenih vlasti iz Prištine na severu Kosova i Metohije, kao i ponašanje međunarodnog faktora tokom ovih događaja, zahteva da naš sistem bezbednosti i odbrane bude realno spreman da izvrši svoju društvenu ulogu i u najsloženijim geopolitičkim situacijama, a u cilju odbrane naših nacionalnih interesa i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Nasilje je trenutno takvo da Srbi bukvalno strahuju za goli život. Neshvatljivo je i poražavajuće da danas na kugli zemaljskoj postoji teritorija na kojoj jedan narod nema pravo da se naziva svojim imenom, a kamoli da ima neka druga prava. U tom smislu, ulaganje u Vojsku Srbije je zalog ukupnog razvoja i očuvanja spoljne i unutrašnje bezbednosti Srbije, kao i zaštite našeg naroda. I sticanje znanja, i teorijskog i onog praktičnog, realnog, koja su sada vlasništvo polaznika Visokih studija bezbednosti i odbrane i Generalštabnog usvršavanja, jedan je od oblika ulaganja u Vojsku Srbije i u bezbednost i odbrambenu moć Republike Srbije. Zato, uvaženi polaznici 12. i 66. klase, stečena znanja primenjujte najumešnije što možete, svako na svom nivou i mestu, sa svešću da radite na istom zadatku – da Srbija bude večna i slobodna. Delite stečena znanja sa vašim saradnicima i potčinjenima, jer je znanje resurs koji se ne gubi, nego raste, kada se deli – rekao je ministar Vučević.

Govoreći o Školi nacionalne odbrane, ministar odbrane istakao je da ona od skora, ali s pravom i ponosom, nosi ime Vojvode Radomira Putnika i dodao da je upravo najstariji među srpskim vojvodama iz ratova 1912-1918. godine ta ličnost iz srpske istorije koja celokupnom svojom oficirskom karijerom i ličnim primerom ukazuje na to da se do znanja i veština potrebnih za odbranu otadžbine dolazi spajanjem marljivog učenja, sa iskustvom i radom, sa čvrstim karakterom i plemenitom moralnošću.

- Drago mi je da Škola nacionalne odbrane baštini upravo ove vrednosti slavnog srpskog vojvode i prenosi ih na nove generacije srpskih oficira i državnih službenika, spremajući ih za najteže bezbednosne i vojne izazove. Ovom prilikom pomenuću još jednog velikana srpske vojske, generala i akademika Jovana Miškovića, čije ime nosi kasarna na Banjici, u kojoj ste se školovali. Pišući vojnoistorijsku raspravu o Kosovskoj bici, povodom 500 godina od ove bitke, general Mišković je zapisao da će najvažnija posledica Kosovske bitke biti ako srpska država, vojska i narod budu dostojni heroizma kosovskih junaka i ako u praksi pokažu da su ih dostojni. Znajte da je tog dana na Kosovu polju Srbija pobedila i moralno i vojno. I obeležavanje Vidovdana i Kosovske bitke nije lament nad porazom nego najlepši ep o pobedi, viteštvu, vojnoj spremi i veštini, sjaju i moći naše države, vojske i naroda. Ta svest i taj moral, kodeks časti sa Kosova polja koji nas je kroz istoriju krasio, jedinstven je u svetskoj istoriji i to ne može niko da nam oduzme – poručio je ministar Vučević.

Obraćajući se oficirima Vojske Srbije koji su završili školovanje, ministar odbrane rekao je da kada budu preuzeli odgovorne dužnosti u komandama i jedinicama naše vojske, čuvaju svoje kolege i da vode brigu o našem vojniku te da uvek i svuda imaju na umu mudre reči našeg generala, kao putokaz ka našoj slobodi.

- U ime predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, čestitam uspešno usavršavanje polaznicima 12. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i 66. klase Generalštabnog usavršavanja. Živela Vojska Srbije. Živela Srbija – rekao je ministar Vučević.

U ime polaznika, u Domu Narodne skupštine obratio se najuspešniji u 66. klasi Generalštabnog usavršavanja potpukovnik Zoran Karavidić.

- Prethodnih 10 meseci kroz različite nastavne aktivnosti usvojili smo znanja neophodna za buduće dužnosti u sistemu odbrane. Naučili smo da pratimo ubrzan tehnološki napredak u vojnoj sferi, ali i da razumemo geopolitičke i bezbednosne izazove s kojima se suočava naša otadžbina, a zajedno sa njom i Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Siguran sam da će ova klasa generalštabnih oficira dati svoj doprinos u prevazilaženju velikih izazova u našem okruženju, posebno na Kosovu i Metohiji – poručio je potpukovnik Karavidić.

Načelnik Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ pukovnik Mićo Suvajac istakao je da je ta škola institucija od posebnog značaja za sistem odbrane i da predstavlja ključnu ustanovu za pripremu onih koji će upravljati sistemom nacionalne bezbednosti i sistemom odbrane.

- Vojvoda Radomir Putnik je govorio – Kakvi su nam oficiri takva nam je Vojska. A onda proističe – Kakva nam je Vojska takva nam je država. Zato sada u vas polaznike gledamo kao u budućnost i Vojske i države. Budite i vi potomci dostojni svojih predaka – rekao je pukovnik Suvajac i poželeo svim polaznicima mnogo uspeha u daljem radu.

Svečanosti su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić, ministri u Vladi Srbije, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, verskih zajednica, vojnodiplomatskog kora, kao i porodice i rodbina polaznika.

Visoke studije bezbednosti i odbrane ove godine završilo je 15 polaznika – osam iz državnih institucija, pet iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, jedan polaznik iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Generalštabno usavršavanje završila su 43 oficira iz zemlje i inostranstva – 38 iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, četiri oficira iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan iz Oružanih snaga Republike Angole.

Ministarstvo Odbrane