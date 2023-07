VUČEVIĆ: PREDSEDNIK VUČIĆ SE POKAZAO MAESTRALNO NA POLJU MEĐUNARODNE POLITIKE

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević govorio je o aktuelnim društvenim temama i situaciji na Kosovu i Metohiji na televiziji Pink, u emisiji "Novo jutro".

Ne daju Srbiji milimetar prostora za diplomatski razgovor

-Objave Petra Stana su idealne ako neko želi da izučava isprazne ljušture birokratskog rečnika su idealne. Kada su pucali na braću na Badnji dan, onda je on osudio pucanje na Kosovu i pohvalio brzo reagovanje kosovske policije. Imate utisak da je neko pokušao da uradi krivično delo. Stalno su imali odvratne birokratske izjave. Hoćemo li konačno reći ko šta radi na terenu? Mi smanjili borbenu gotovost vojske, imamo dovoljno vojske uvek da neko ne brine. Srbi su progonjeni svaki dan, a vi pričate da razumemo okolnosti. Uvek čujete "Pozivaju se obe strane", a Kurti do tada pravi ceo ovaj haos. A on stalno podiže lestvicu na više. Kada ga oni zaustave, on se zaustavi na većoj visini. Vi nas sabijate u ćošak, vi ne date Srbiji milimetar prostora za diplomatski razgovor. Videli ste i parodiju kada su pronašli automobil s beogradskim tablicama, koje su nestale tri godine ranije, s takvim arsenalom koji treba ozbiljna nauka da tako zapakujete. Sreća pa je BIA obavestila najveću agenciju na svetu neposredno pre tog događaja, imali smo saznanja kao država šta Kurti sprema- istakao je Vučević i dodao da je narod hrabar tamo na KiM.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Nema suza za naše žrtve

Ministar vojni naglasio je da je su Srbi na KiM goloruki i da se brane tako što će ukazivati na nepravdu.

-Nema suza za nas i naše žrtve, u pravu je predsednik Vučić. Mi to moramo da razumemo da su to politički okviri i okolnosti.

Danilo je postupao časno, nije obrukao svoj obraz

Vučević se osvrnuo i na situaciju zaustavljanja predsednikovog sina, Danila Vučića, na Kosovu i Metohiji i istakao da se radi o pokušaju ponižavanja.

-Kurtijevoj policiji je to smetalo, to nije civilizacijski kako su postupali. Ta majica smeta i ljudima u Centralnoj Srbiji. Danilo je postupao časno, nije obrukao svoj obraz, obraz porodice i države. Oni su znali ko je u kolima, hteli su da ga ponize, da imaju snimke kako su ponizili sina predsednika Srbije. To rade banditske tvorevine, oni koji se ponašaju kao secikese. Oni ne mogu nikada da budu država. Mi kad smo uhapsili njihove specijalce postupali smo u skladu sa zakonom i međunarodnim normama. Tamo je bezakonje.

S italijanske strane podvučeno da se albanska strana vidi kao krivac za sve što se dešava

Ministar odbrane vratio se iz zvanične posete Italiji, gde je razgovarao o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini.

-Ja sam ministra odbrane Italije obavestio o situaciji na Kosovu. Vrlo je korektan i decedno je s italijanske strane podvučeno da oni vide albansku stranu kao krivca za sve što se dešava. Sa Salvinijem, koji je imao otvorene stavove prema Srbiji, rekao da je spreman da medijski nastupi i kaže da Srbija i Srbi nisu krivi i da to što se dešava je nekorektno ponašanje. Utiska sam da su imali fer i korektan odnos i razumevanje. Ne mogu da kažem da će Italija promeniti stratešku poziciju. Mi razgovaramo sa svima, to smo naučili od predsednika. Sve što kažemo vama, kažemo i visokim zvaničnicima. Svi smo jedan tim, predsednik je nosilac svih aktivnosti po pitanju KiM. Mi smo imali period da je u Srbiji na pomen nekog ambasadora sve stajalo i nisu smeli da kažu situaciju, a danas Srbija jeste slobodna i nezavisna država. Da li je to popularno i lako, nije. Oni koji vole da prate politiku, dovoljno je da pogledaju konferenciju za štampu predsednika Vučića sa predstavnicima Holandije i Luksemburga i može da se vidi koliko je bilo i razumevanja i neslaganja. Naši uvaženi gosti su potencirali da su Kosovo i Srbija za njih odvojene države, a opet morate razgovarati jer su to dve važne evropske države, da je to naše okruženje. Složena je pozicija Srbije i tu nisu ravnopravni odnosi. Predsednik Vučić to zaista nosi na najbolji mogući način i tu se pokazao maestralno na polju međunarodne politike. Verujem da će jednog dana objaviti neke zapise, bilo bi veoma korisno za buduće generacije kako se vodi međunarodna politika.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Kurti je fanatik, često postupa iracionalno

On je najavio da teška vremena idu za Srbiju, te da nije na onima koji vode državu da vode bajkovite narative.

-Zbog KiM veoma teška situacija, ali i zbog komplikovanijih odnosa u Bosni i Hercegovine. Vrlo zabrinjavajuće su najave iz BiH. Nadam se da će sva tri naroda naći minimum zajedničkog nivoa komunikacije i održanja mira. Molio bih sve građane da ne potcenjuju Kurtija, on je spreman da ide do kraja, on je fanatik, veruje u to što radi, često postupa iracionalno. Te ideje su genocidne za naš narod za KiM.

Ministarstvo odbrane