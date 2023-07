SUPERĆELIJSKA OLUJA: Sledi novi olujni udar!

Za dve nedelje Srbiju i region zahvatilo je više superćelijskih oluja koje su za sobom ostavile pustoš, napravile ogromnu materijalnu štetu, usmrtile i ugrozile više ljudi. Snažna superćelijska oluja napravila je haos u regionu, u Hrvatskoj su padali kranovi, Zagreb ne pamti da se ikada desilo ovakvo nevreme, u Srbiji smo bili svedoci apokaliptičnih scena: vetar je čupavo stabla iz korena, lomio grane, padale su bandere, a grad koji je padao veličine teniske loptice, ostavio je pustoš. Automobili, krovovi i prozori izlgedali su kao prosle ratnih dejstava. Nakon svega ovoga, usledio je novi tropski talas, a odmah za njim i to koliko već sutra, sledi nam zahlađenje od čak 15 stepeni i to preko noći. Očekuje se da naoblačenje sa kišom, plјuskovima, grmlјavinom i padom temperature, u većini mesta za 10 do 15 stepeni, krajem dana zahvati severne, a u sredu ujutru i pre podne će se proširiti i na zapadne i centralne, a sutra posle podne i na ostale predele Srbije.

Na šta nas upozoravaju meterolozi i klimatolozi?

Šta je uzrok i koje su dugoročne posledice superćelijske oluje?

Kako i koje sistemske promene pokreće globalno zagrevanje?

Kako bi trebalo da se ponašamo tokom oluje?

Gosti „Usijanja“:

Doroteja Stanojevic meteorolog

prof. Ana Vimić profesor na Poljoprivrednom fakultetu univerziteta u Beogradu

urednica i voditeljka: Jelena Pejović