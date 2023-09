MINISTAR VUČEVIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: PONOSAN SAM NA OBELEŽAVANJE "DANA PORODICE"

Ministar odbrane i potpredsednik vlade Miloš Vučević govorio je danas za Hepi televiziju o "Danima porodice" , koje je otvorio u nedelju u Perlezu, a za koju je na otvaranju istakao da ima značaj očuvanja tradicionalnih vrednosti.

Šta će oni da rade to je njihovo opredeljenje

-Posebno sam ponosan što sam bio u Perlezu gde smo obeležili Dane porodice, gde je bilo mnogo ljudi. To je zdrava sredina, dobri ljudi, došli su predstavnici lokalnih samouprava od Vranja do Subotice, bilo je pet ministara. To je radio Ministarstvo demografije i brige o porodici, gospođe Kisić. Ja verujem u politiku gde se zna ko je mama i tata, ko je ćerka i sin, i nemojte mi nametati ništa. Neću da ulazim ni u osporavanja. Nikome ništa ne osporavamo, samo nemojte da mi namećete kako ću da zovem svoju majku. Ja imam dvojicu sinova. A šta će oni da rade u životu to je njihovo opredeljenje- rekao je Vučević.