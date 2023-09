NOVI MINISTAR PRIVREDE CVETKOVIĆ:U Skupštini je bilo kao na Marakani

Na dužnost novog ministra privrede izabran je Slobodan Cvetković, koji je devet godina bio na čelu Novosadskog sajma. Diplomirani ekonomista, magistar nauka, izabran je jednoglasno. On je za "Novo jutro", na Pink televiziji, istakao da je tokom njegovog izglasavanja u Skupštini bio fokusiran na proces izbora.

Prvi radni potezi ministra Dan Amerike i početak rada kompanije u Nišu

Prvi radni dan je bio Dan Amerike, gde sam imao svoj prvi nastup kao ministar, u panelu. Bilo mi je bitno da percipiram koji je nivo trgovinske razmene sa Amerikom, gde su mogućnosti da se neke stvari unaprede. Zaključci su bili da se izbegne dvojno oporezivanje i da se Srbija vrati na GPS, da dobijemo manje carine za određene robe, koje je isteklo 2020. godine- naglasio je Cvetković.

Srbija je mesto za ulaganje

Novi ministar navodi da je imao priliku da već u prvim danima svoje nove funkcije učestvuje na važnim događajima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

-Na Marakani se navija za pobedu, a ovde su bili negativnog karaktera. Bio sam fokusiran, bilo mi je važno da se to desi i završi. Drago mi je da se skupštinska većina nije obazirala na to, da su pokazali spremnost da i u otežanim okolnostima izabere ministra privrede i uradi rebalans budžeta. Specifičan je način izbora, vlada nije prisutna. Ministarstvo privrede ima značaj u radu Vlade Republike Srbije. Imao sam sreću i priliku da sa predsednikom Vučićem učestvujem u dva važna događaja. Bili smo u Nišu gde su počeli radovi kompanije "Palfinger" iz Austrije. Investicija je 35 miliona evra, participacija države je 4.6 miliona evra i očekuje se preko 350 radnih mesta. Učestvovao sam sa predsednikom i u dočekivanju italijanskog ministra za preduzetništvo, gde smo imali bilateralne susrete i razmere. Predsednik je čovek sa energijom i ozbiljno je posvećen, perjanica svih aktivnosti koje se događaju je predsednik Vučić. Izuzetno je značajno kada pričamo o stranim investicijama su neki sporazumi koje naša privreda ima sa drugim privredama, gde investitori imaju olakšice da plasiraju proizvode ka drugim tržištima, pre svega na Istoku. Bitna je bila aktivnost prvog potpredsednika Vlade Ivice Dačića, gde je potpisan sporazum u Indoneziji sa Asejanom, gde naša privreda otvara novo tržište od 600 miliona potrošača. Pre 12 godina mnogi su mislili da smo tehnološki zaostali, ali pokazali smo da možemo da privučemo investitore preduslove i da se ljudi dobro osećaju u tome. Imamo novu investiciju duvanske industrije Filip Mors investira dodatnih novih 100 miliona u Nišu. Srbija je mesto za ulaganje.

Vlada Republike Srbije pravi dobar ambijent da naši građani žive dobro i bezbedno

Novi ministar je istakao da je naša privreda spremna za podizanje minimalca.

-Država neće da se bavi biznisom, to prepušta onima koji su za to iskaljeni i spremni. Posao države je da obezbedi dobar ekonomski ambijent, prikuplja poreze i diprinose, puni budžet i obezbedi minimalac. Ovo je bitna odluka koja će povećati standard. Radimo odgovorno. Vlada Republike Srbije pravi dobar ambijent da naši građani žive dobro i bezbedno.

On je iskoristio priliku i pozvao sve da se prijave na konkurse koje je ministar Siniša Mali, vrednosti 3,5 milijardi evra, da ih pogledaju i da se prijave.

-Ministarstvo je kvalitetno trasirano i nema potrebe za ekstremna iskakanja.

Ekspo 2027 predstavlja veliku šansu za našu privredu

Jedna od stavki izbora Cvetkovića za mesto novog ministra Ekspo 2027 bilo je vođenje najstarije i jedne od najuspešnijih sajamskih kuća u Srbiji, Novosadskog sajma. On je istakao

-Nisam direktno trenutno uključen u taj projekat, kao ministar privrede ću dati svoj maksimum. To je izuzetno važan događaj. Kada smo se borili da dobijemo Ekspo bila je jaka konkurencija velikih ekonomija i jakih zemalja, pre svega sa Zapada. Pre toga je bio u Dubaiju. Taj Ekspo traje 90 dana, to je velika šansa za naše privrednike. Iz celog sveta vam dolaze potencijalni investitori i partneri za saradnju. Od danas svi treba da budemo u funkciji priprema za taj događaj. Veliki podsticaj za privredu biće i izgradnja paviljona. Investicija je preko milijarde evra. To predstavlja veliku šansu za našu privredu i mislim da ćemo se dobro pripremiti.