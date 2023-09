JOŠ SAMO DANAS: Postanite programer uz preko 850€ popusta na ITAcademy

Programeri širom sveta ponosno su proslavili svoj dan, 256. dan po redu u godini. Tim povodom ITAcademy je organizovala veliko slavlje, koje traje još samo danas i omogućava vam da uz uštedu od preko 850 evra i vi postanete jedan od najplaćenijih stručnjaka današnjice.

Dan programera obeležava se 256. dana u godini jer broj 256 (dva na osmi – 28) označava ukupan broj vrednosti koje se mogu predstaviti osmobitnim bajtovima – broj koji je veoma dobro poznat svim programerima.

Ako želite i vi da saznate zašto je ovaj broj veoma važan, ako želite odličnu zaradu, mogućnost da u svakom trenutku pronađete posao, da radite od kuće ili uživate u brojnim drugim benefitima kao i programeri – pridružite im se putem ovog linka.

Postanite programer za manje od 12 meseci

Zahvaljujući programerima, sve je na samo nekoliko klikova od nas – aplikacije poput Instagrama, YouTubea, WhatsAppa, Gmaila i TikToka odavno su postale neizostavan deo naših života, njihovi programi pojednostavili su našu svakodnevicu, a igrice postale najpopularnija zabava.

Uz to, najsavremenije tehnologije iz dana u dan sve više napreduju, tako da je i potražnja za onima koji su spremni da usvoje inovativne veštine sve veća. One koji na vreme počnu sa usvajanjem novih znanja sasvim sigurno očekuje svetla budućnost!

Ukoliko i vi razmišljate o karijeri u IT industriji, dobra vest je ta da potrebna znanja možete usvojiti za nešto manje od 12 meseci uz savremeno školovanje kakvo je ono na ITAcademy. U tom periodu steći ćete sve neophodne praktične veštine uz koje ćete i vi moći da zakoračite u uzbudljivi svet programiranja.

Zahvaljujući AI tehnologijama, otvaraju se brojna nova radna mesta za novu generaciju programera

Intenzivan nastanak novih tehnologija, čiji smo svedoci, direktno utiče na napredak IT industrije i stvaranje novih poslova i pozicija u njoj, što je i više nego dobro i za one koji su već izgradili svoju IT karijeru, ali i za one koji tek planiraju da započnu svoju karijeru u ovom sektoru.

Sve više slušamo o prodoru veštačke inteligencije i moćnih AI alata kao što su ChatGPT i Midjourney, koji u svakodnevnom životu predstavljaju snažan impuls za razvoj IT oblasti. Pored toga što će ovo automatizovati neke poslove, očekuje se da dođe i do nastanka mnogih novih radnih mesta za novu generaciju programera. To su prepoznali i na ITAcademy, pa je na ovoj ustanovi pokrenut i novi AI & Python Development Program, smer za veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i programski jezik Python, koji se najviše koristi za razvoj AI alata.

Osim toga, visoke zarade, lak i brz pronalazak posla, mogućnost rada od kuće, kao i brojne druge beneficije koje programeri imaju, glavni su razlozi zbog kojih će programiranje ostati jedno od najpopularnijih zanimanja u budućnosti.

Izaberite oblast koja vas najviše zanima, kao i to da li želite da nastavu pohađate u učionicama ili od kuće

Na ITAcademy možete izabrati neki od 12 programerskih smerova: AI & Python Development, Software Testing and QA, Frontend JavaScript Development, PHP Web Development, Java Development, Software Development, Software Engineering, Microsoft Development, Microsoft Web Apps Development, Microsoft Desktop Apps Development, Android Mobile Development i Microsoft Mobile Apps Development.

Na svim ovim programima možete se opredeliti za nastavu u najsavremenijim učionicama ili za onlajn-školovanje uz razvijenu platformu za učenje na daljinu.

Predavanja u učionicama zasnovana su na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao programera. Nastava se izvodi u Beogradu, 2–3 puta nedeljno, u blokovima od 4 časa. Svaki polaznik ima svoj računar, na kome samostalno obavlja zadatke.

Ako volite da imate veću slobodu pri učenju ili ne želite da dolazite na nastavu, sva profitabilna znanja i veštine, ali i diplome, možete steći učenjem preko interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje, pomoću jedinstvenog ITAcademy Distance Learning Systema. Obuka preko interneta uključuje onlajn lekcije i materijale, lajvstrim predavanja, video i audio tutorijale, kontakt sa predavačima u realnom vremenu, interaktivne testove za proveru znanja... Baš kao da nastavu pohađate u učionici. Dovoljno je samo da imate računar i internet.

I ne samo to! Školovanjem na ITAcademy dobijate čitav niz potpuno besplatnih alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla.

Besplatno steknite zvanične IT sertifikate koji otvaraju vrata najvećih kompanija

ITAcademy je jedna od retkih škola u regionu koju su najveće svetske IT kompanije i organizacije izabrale za svog partnera.

Ova edukativna ustanova izdvaja se po najsavremenijim IT programima usklađenim sa potrebama tržišta i svetskim standardima, kvalitetu predavačkog kadra, primeni najnovije tehnologije i softvera u nastavi, kao i jedinstvenoj metodologiji za brzo sticanje najviše stručnosti koja nosi naziv „Arhitektura saznanja”.

To konkretno znači da polaznici ITAcademy imaju jedinstvenu priliku da znanja stiču koristeći najsavremeniju opremu, najnovije softvere, a za međunarodno priznate IT sertifikate mogu da polažu potpuno besplatno odmah nakon uspešno završenog školovanja.

Microsoft, Oracle, Cambridge, ISTQB, Linux, Unity, Python Institute, W3School, CIW samo su neki od sertifikata koje polaznici ITAcademy uspešno stiču kako bi se, pored najaktuelnijih znanja i veština, izdvojili na tržištu rada i u rekordnom roku došli do posla.

Uštedite preko 850 € za prijavu samo JOŠ SAMO DANAS – broj slobodnih mesta je ograničen

Akcija povodom Dana programera na ITAcademy traje samo još danas i omogućava vam da upišete neki od smerova na odseku Programming i Mobile Department uz popust od preko 850 €.

Izaberite školovanje koje će vas pripremiti za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice i sledeće godine u ovo vreme proslavite svoj dan na odlično plaćenom radnom mestu. Postanite programer koji ne brine za svoju karijeru, jer ima znanja koja mu garantuju sigurnu budućnost.

