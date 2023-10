VUČEVIĆ IZ KINE: Imamo zahtev od šest država za dodatnu kupovinu naoružanja i vojne opreme naše namenske industrije

Ministar odbrane i potpredsednik vlade Miloš Vučević otišao je u diplomatsku posetu Kini, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a prvo ga očekuje sastanak sa drugim čovekom Kine u vezi sa isporukom naoružanja i vojne opreme koju je Srbija već poručila. Imamo čelično prijateljstvo s Kinom, potpisuje se ugovor o slobodnoj trgovini

-Veliki je ovo događaj sve ovo što se dešava narednih dana u Kini i čast je što je Srbija, predvođena predsednikom Vučićem, prisutna i jedna je od 100 država koja uzima učešće u ovom samitu. Sutra, odnosno već danas po kineskom vremenu, imamo sastanak sa potpredsednikom Centralne vojne komisije. To je nešto iznad Ministarstva odbrane, jedna kombinacija Ministarstva odbrane i Komunističke partije Kine. Dovoljno je reći da je sam predsednik Centralne vojne komisije Si Đinping, a ja se sastajem sa generalom iz vojne komponente. Imamo da razgovaramo po pitanju onoga što smo mi ranije kupili i što čekamo da bude isporučeno Srbiji, o bespilotnim letelicama i svemu onome što je potrebno da bude bezbednija. Dodatno se komplikuju stvari na tržištu vojne opreme, sve je dobilo na nekoj novoj dimenziji od februr podizanje tenzija oko Tajvana i sada ovo što se dešava u Izraelu i Palestini. Samo u momentu kada je došlo do eskalacije sukoba u Izraelu i Palestini, Srbija je dobila zahtev od šest država za dodatnu kupovinu naoružanja i vojne opreme koje proizvodi naša namenska industrija. Mi iznad svega moramo da vodimo računa o našoj državi i VS, a kada sve to uskladimo možemo pričati o daljem izvozu. Kruna će biti razgovor dva predsednika, to su strateški dogovori. Imamo čelično prijateljstvo s Kinom. Potpisuje se ugovor o slobodnoj trgovini. Mi smo evropska država, nije nam lako sve da kupimo.

Neozbiljno je i neodgovorno reći da nam ne treba naoružanje

Vučević je istakao da je Srbiji potrebno još mnogo toga, iako je mnogo toga urađeno i naveo da Kurti ne staje sa pogromom Srba na KiM.

-Sprečava da ljudi dobiju hranu, medicinske lekove, oduzima sanitetska vozila. U takvom ambijentu je neozbiljno i neodgovorno reći da nam ne treba naoružanje. Citiraću predsednika Vučića- zamislite šta bi nam se desilo da nemamo ovakvu snažnu vojsku. Zamislite da imamo onu vojsku iz 2008. godine, kako bi mnogi iskoristili da slome Srbiji kičmu. Ulaganje u vojsku je ulaganje u sigurnost, a ne zveckanje oružjem.