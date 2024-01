VLADIMIR LUČIĆ: Odličan prijem za Telekom u SAD!

“SNAŽNO ĆEMO SE BRANITI. NEĆU DA DOZVOLIM DA NAS BILO KO MALTRETIRA. OČEKUJEM DA SAD I EU NAJJASNIJE STAVE DO ZNANJA KURTIJEVOJ ADMINISTRACIJI DA TELEKOM OSTAVI NA MIRU. OPTIMISTA SAM DA ĆEMO I IZ OVE BITKE IZAĆI KAO POBEDNICI”

Fenomenalan prijem na koji smo naišli u Vašingtonu, to kako nas dočekuju u Briselu, kao i podrška najvažnijih finansijskih institucija u SAD i EU, najbolji su primer velike snage Telekoma Srbija i međunarodnog ugleda kompanije, izjavio je generalni direktor TS Vladimir Lučić.

Prvi čovek najuspešnije srpske kompanije prethodnih dana je boravio u američkoj prestonici, gde je imao niz važnih sastanaka, među kojima se izdvajaju razgovori u Stejt departmentu i državnoj izvozno-uvoznoj Eksim banci.

Lučić je objasnio da Telekom sa Eksim bankom dogovara partnerstvo posvećeno najvažnijim projektima kompanije, među kojima su njena međunarodna ekspanzija i razvoj 5G mreže.

- Bili bismo tek druga kompanija na svetu koja sa Eksim bankom, a to je zvanična državna izvozno-uvozna agencija SAD, ima takvu saradnju. To bi bila još jedna potvrda snage Telekoma i maksimalne transparentnosti našeg poslovanja, koji su već dokazani partnerstvima sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kao i sa Svetskom bankom. Svi oni veruju u naš biznis plan i smatraju da pozitivno doprinosimo razvoju čitavog društva - izjavio je danas Vladimir Lučić za TV Happy.

Generalni direktor Telekoma upoznao je sagovornike u Vašingtonu sa planom da srpski operater u toku ove godine počne sa radom u SAD, što je naišlo na vrlo pozitivne reakcije.

Ciljna grupa Telekoma u Americi biće pre svega dijaspora iz našeg regiona, a njima će se nuditi usluge mobilne telefonije, medijski sadržaji i digitalni servisi, koje srpska kompanija razvija u saradnji sa svetskim liderom Vodafonom. Širenje na Ameriku u 2024. uslediće nakon što je Telekom u 2023. postao prisutan u Nemačkoj i Turskoj, a pre toga u Švajcarskoj i Austriji, gde već ima više od 210.000 korisnika. Ambicije sa projektom za dijasporu su velike, pokrivaće se teritorije sa preko 500 miliona stanovnika, uz ogroman potencijal za povećanje broja korisnika, prihoda i dobiti.

Druga ključna tema Lučićevih sastanaka u Vašingtonu bili su problemi koje administracija Aljbina Kurtija pravi Telekomu na Kosovu i Metohiji.

- Snažno ćemo se braniti. Neću da dozvolim da nas bilo ko maltretira, a upravo tako se najbolje može opisati ponašanje Prištine prema našoj ćerki-firmi MTS na Kosovu. Kurtijeva administracija prošle godine nije uspela u pokušaju da nam zabrane rad na KiM, pa sada hoće da nam otimaju pare, da koče širenje MTS, da upadaju sa dugim cevima u naše prostorije i da zastrašuju zaposlene. Očekujem da SAD i EU najjasnije stave do znanja Kurtijevoj administraciji da Telekom ostavi na miru. Posle ove posete Vašingtonu još veći sam optimista da ćemo i iz ove bitke izaći kao pobednici, pokazaćemo da smo kompanija koja i te kako ume da zaštiti svoje interese kada su ugroženi - poručio je Vladimir Lučić.

Generalni direktor Telekoma ovog meseca imaće čitav niz aktivnosti povodom Kurtijevih napada na MTS, uključujući posetu Prištini i razgovore sa zapadnim diplomatama. Očekuje se i pozitivna reakcija EU.

- Kada je Kurtijeva administracija prošlog leta pokušala da nas ugasi, specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak i njegov tim odlično su reagovali, zbog čega sam im izuzetno zahvalan. Ubeđen sam da će tako biti i sada. Skandalozno ponašanje prištinske Agencije za zaštitu konkurencije i njenog direktora nije viđeno u evropskoj praksi. Priština maltretiranjem Telekoma drastično krši Briselski sporazum i čak sopstvene zakone, pokušavajući da ih retroaktivno primenjuje, narušava se sloboda konkurencije i dodatno otežava život Srba na KiM. Ono na šta u Prištini takođe nemaju odgovor, a što je argument koji SAD i EU odlično razumeju, jeste kako to da MTS na KiM nije imao bilo kakve veće probleme, normalno smo radili, sve do dolaska Kurtija na vlast - poručio je Vladimir Lučić.

Uz sve navedeno, prvi čovek Telekoma je ukazao na činjenicu da srpska kompanija bez ikakvih problema posluje na celom Zapadnom Balkanu, uključujući Hrvatsku i BiH, a probleme ima samo na Kosovu i Metohiji, zbog “nerazumnog ponašanja Kurtijeve administracije”.

Poslovni rekordi Telekoma i partnerstva za 5G

Prethodna godina je bila rekordna za poslovanje kompanije Telekom Srbija, izjavio je generalni direktor Vladimir Lučić.

- Prvi put u istoriji Telekoma bićemo blizu 1,5 milijarde evra ostvarenih prihoda, i to samo na teritoriji Srbije. Takođe, napravili smo rekordni neto profit od 300 miliona evra i sa preko 130 miliona evra na računu završili smo proteklu godinu. Prodaja antenskih stubova, a novac za to ne ulazi u pomenute cifre, ubrzaće finansiranje razvoja Telekoma, u šta spada nastavak izgradnje optičke mreže i baznih stanica, kao i širenje kompanije. Koliko je Telekom finansijski stabilan i uspešan vidi se i po tome kakve smo partnere dobili u prošloj godini, koja je bila globalno izuzetno teška za investicije. Planove i razvoj Telekoma Srbija u 2023. podržali su Bank of Amerika, Dojče banka, EBRD, Svetska banka, kao i izvozno-uvozna banka Švedske. Telekom Srbija je finansijski stabilan i snažan kao nikada pre - naglasio je Vladimir Lučić za TV Happy.

Pritom, očekuje se da će 2024. biti čak uspešnija.

- Jedan od najvažnijih projekata za ovu godinu je uvođenje 5G mreže. Mi smo spremni, bazne stanice koje montiramo u par najvećih gradova već sada su na toj tehnologiji i samo treba da ih uključimo. Partner za digitalne servise nam je Vodafon, a za 5G infrastrukturu EIB, koja je zvanična banka EU, takođe i izvozno-uvozna banka Švedske, plus očekujemo da se uključi američka izvozno-uvozna Eksim banka. Radimo i na partnerstvu sa Amazonom. Telekom Srbija će biti primer brzog rasta i maksimalne monetizacije 5G mreže - poručio je Vladimir Lučić.