NEUTRALNOST NE ZNAČI IDEFERENTNOST: Starović: Sve sporove rešavamo političkim sredstvima!

Srbija vodi svoju politiku u oblasti bezbednosti i odbrane samostalno, nastojeći da u skladu sa mogućnostima doprinese miru, rešavajući sve sporove političkim sredstvima, bez upotrebe sile, izjavio je državni sekretar ministarstva odbrane Nemanja Starović danas na konferenciji o konceptu vojne neutralnosti i odnosa Srbije i Natoa, koja je održana danas u Beogradu, prenosi Kosovo Online.

Starović je podstio da je vojna neutralnost Srbije zasnovana na odluci Narodne skupštine da u decembru 2007. godine usvoji Rezoluciju o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.

- Opredeljenje za vojnu neutralnost je politička odluka koja izražava stav da zemlja nije zainteresovana za pristupanje postojećim vojnim savezima, ali i da će nastaviti da razvija spoljno-političke odnose - rekao je Starović.

Pojasnio je da Srbija vodi svoju politiku u oblasti bezbednosti i odbrane samostalno, nastojeći da u skladu sa mogućnostima doprinese miru, rešavajući sve sporove političkim sredstvima, bez upotrebe sile.

Dodao je da, iako militarno neutralna, Srbija kreira i razvija partnerske odnose u oblastima ekonomije i zdravstva sa zemljama širom sveta, kao i sa međunarodnim organizacijama.

Šef Kancelarije Nato za vezu u Beogradu Đampjero Romano ocenio je da partnerstvo Srbije i Nato napreduje iz godine u godinu i da su Srbija i Alijansa bliži nego što izgleda na prvi pogled.

- Srbija je naš važan partner, jer ona ne samo da podržava naše ciljeve, već je i naš prijatelj, koji radi sa nama zajedno na promociji bezbednosti i stabilnosti na različitim balkanskim i atlantskim oblastima. Srbija sarađuje sa Atlantikom na mnogim različitim nivoima - i u političkim, vojnim i naučnim domenima - rekao je Romano.

Kako je naveo, saradnja pomaže zajednički razvoj, a time se unapređuje i politički dijalog i razumevanje, uz puno poštovanje politike neutralnosti Srbije.

Ambasador Austrije u Srbiji Kristijan Ebner rekao je da je region Zapadnog Balkana veoma značajan, ne samo za njegovu zemlju, već i za EU, te da je zbog toga saradnja sa zemljama regiona od strateške važnosti

Ovaj region je od najveće važnosti za Austriju i za Evropsku Uniju i zbog toga saradnja sa državama Zapadnog Balkana je od strateške važnosti.

Izrazio je zahvalnost srpskim snagama na veoma dobroj saradnji i zajedničkom radu u okviru brojnih programa.

- Kada je u pitanju koncept neutralnosti, za austrijski koncept, važno je da razumete poreklo. Poreklo austrijske vojne neutralnosti je unilateralna odluka. To nije nametnuto, to nije deo državnog sporazuma iz 1955. već je to odluka napravljena implementacijom i prihvatanjem Ustavnog zakona o neutralnosti što je važno znati kako bi se razumeo razvoj događaja koji je usledio posle 1955. godine - kazao je Ebner.

Ambasadorka Švedske u Srbiji Anika Ben David podsetila je da je njena zemlja primenjivala koncept neutralnosti oko dve stotine godina, ali da su promenjene okolnosti uticale na zaokret i zahtev Natou za priključenjem.

- Na Srbiji je da odluči da li je neutralnost za nju održiva, da li želi da ostane neutralna ili ne. Mi možemo da ponudimo naše iskustvo koje se ubrzano menjalo u protekle dve godine, od početka rata u Ukrajini. Smatramo da je reč o pretnji čitavom evropskom kontinentu, a i šire. Nijedna zemlja nije pošteđena bezbednosnih pretnji i pretnji po slobodu i privredu. Nijedna zemlja nije ostrvo - istakla je Ben David.

Ambasador Finske u Srbiji Niklas Lindkvist je izjavio da je u njegovoj zemlji podrška članstvu u Alijansi porasla nakon početka sukoba u Ukrajini.

Kako je rekao, pre tih događaja cilj Finske bio je da se drži podalje od oba bloka, ali je po ulasku u Evropsku uniju to postalo donekle nevalidno.

Ambasador Austrije u Srbiji Kristijan Ebner rekao je da Austrija, kao vojno neutralna zemlja, postupa u duhu solidarnosti sa Evropskom unijom i da je njena neutralnost vojna, ali ne i politička i ideološka, pa stoga ne može ćutati na kršenje ljudskih prava.

Kako je naveo, tradicionalni koncept rata je promenjen, a izmenjene geopolitičke i geostrateške okolnosti uticale su da se povećaju sredstva koja se izdvajaju na odbranu.

Zamenica ambasadora Švajcarske u Srbiji Saskia Salcman izjavila je da je neutralnost suština njene zemlje, koja deluje u obezbeđivanju šireg mira.

Kako kaže, neutralnost ne znači indiferentnost.

Kurir.rs/Kosovo Online/A.Ć.

Bonus video:

05:24 POSTOJI DOVOLJNO PROSTORA DA KALIBRIŠEMO STAVOVE ZEMALJA KOJE SU PRIZNALE LAŽNU DRŽAVU KOSOVO: Starović o srpskoj diplomatiji