NAJVEĆI ŠALJIVDŽIJA DANAŠNJICE U JOŠ JEDNOJ PROSLAVLJENOJ ULOZI DOLAZI NA DANE KOMUNIKACIJA

Dani komunikacija, tipično-netipični festival komunikacione industrije koji se održava u Rovinju od 11. do 14. aprila, već nekoliko godina uporno priprema svoje učesnike da uvek očekuju neočekivano, pa nastavlja tu tradiciju i ovog puta. Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji postanu deo DK zajednice uživaće u predavanju kreativne osobe koju niko nije uspeo da ograniči u okvire konvencionalnosti – na DK2024 se vraća neobični reporter koji pomera granice tradicionalnog novinarstva na najzabavniji mogući način – Oobah Butler.

TripAdviser-ov najbolje ocenjeni lažni ugostitelj u Londonu, najbolji lažni dizajner Pariške nedelje mode, voditelj MTV-jeve emisije Catfish UK i autor bestselera iz LA Timesa istaći će važan aspekt ovogodišnje festivalske teme – koji prepliće ponašanje potrošača, pozadinu ponašanja prilikom donošenja odluka i ulogu lažnih vesti u opštoj (ne)racionalnosti društva.

Publika Dana komunikacija dobro je upoznala ovog poznatog šaljivdžiju još 2019. godine, kada je govorio o svom nekonvencionalnom pristupu obrazovanju uz maestralne projekte lažnih vesti, a u međuvremenu je na svoju listu naslova dodao i onu proslavljenog filmskog stvaraoca. Oobah Butler je još jednom šokirao internet krajem 2023. godine, kada je, prema Fox Newsu, "izložio ozbiljne optužbe o korporativnoj kulturi tehnološkog giganta" u dokumentarcu o Amazonu, ujedinjujući publiku širom političkog spektra svojim otkrićima. Upravo njegovo predavanje The Great Amazon Heist otvoriće oči učesnicima, razotkriti eksploatatorske poslovne strategije globalne kompanije i predstaviti Butlerov neverovatan projekat razotkrivanja pravog lica Amazona i izbegavanja svih pravnih zavrzlama kojima je velika korporacija naizgled štitila sebe.

Ova kreativna osoba je iskoristila sve svoje znanje u svom najnovijem i možda najzahtevnijem poduhvatu, pokazujući da su njegove veštine dobro sazrele da bi u krajnjem projektu izveštavanja – poput Davida protiv Golijata – uz neizostavni začin lažnih vesti, ovoga puta završio svoju karijeru pobedonosno. Britanska šala je umiruća umetnička forma, kaže Guardian, ali Oobah Butler je jedan od retkih šaljivdžija u čijem radu mi kao društvo još uvek zaista uživamo. Kreativnost i kritičko razmišljanje savršen su recept za pobedu, pokazuju višestruki Butlerovi primeri, koji nas – kombinujući nesofisticirane veštine izveštavanja i urnebesnu hrabrost za neočekivane poduhvate – uče da ići neutabanim putem nikada nije lako, ali da se na kraju svakako isplati.

Podsjetimo, već je objavljen festivalski raspored sa izuzetnom postavom tipičnih-atipičnih Dana komunikacije – učesnicima će se u Rovinju pridružiti i svjetski poznati bihejvioralni ekonomista, psiholog i naučnik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije sa više od hiljadu nagrada za svoj rad Eugene Cheong powered by ENNA; futurista i svetski priznati stručnjak koji koristi nauku da dekonstruiše stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Google-ove AI Lab Deepmind, SpaceKs i Facebook Dex Hunter-Torricke powered by Google; prva žena advokat specijalizovana za regulaciju video igara i autorska prava koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverz Micaela Mantegna; svetski poznati neuronaučnik i lider nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji je shvatio koliko društveni mediji mogu biti zaista uticajni Alex Partridge powered by Konzum; svetski poznati brend strateg koji stvara jedinstvena iskustva za brendove, vodeći ih ka njihovim poslovnim ciljevima Brian Collins; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji transformiše kompanije, menadžere i lidere u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinški stručnjak specijalizovan za rast brendova i autor bestselera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – i brojna druga velika svetska imena u industriji koja će ponuditi neprocenjiva iskustva, zavidno znanje i vrhunske uvide.

Svi kreativci, trgovci, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

