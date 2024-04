MILAN ĐURIĆ: JOŠ JEDAN VELIKI INVESTITOR STIŽE U NOVI SAD Kineski„Lianbo” sutra otvara fabriku u Kaću

Kineska kompanija „Lianbo” će sutra otvoriti fabriku u Kaću za proizvodnju delova za motore u automobilskoj industriji.

Kako je za „Dnevnik” rekao gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, vrednost ove investicije u radnoj zoni Kać procenjuje se na više od 80 miliona evra. U fabrici koja se prostire na 14.000 metara kvadratnih biće zapošljeno do 500 ljudi. To je prva fabrike kompanije "Jiangsu Lianbo Precision Technology" u Evropi. Kako je najavljeno, ovom događaju sutra će prisustvovati manadatar Miloš Vučević, gradonačerlnik Milan Đurić, ambasador Kine u Srbiji Li Ming, gradonačelnik Dženđanga Šuhai Šu, predstavnici kompanije „Lianbo” i njihovi partneri. U pitanju je renomirana kineska kompanija koja od 2011. godine proizvodi metalne delove (rotore i statore) za sve vrste motora u automobilskoj industriji. Koliki je značaj dolazak nove investicije, Đurić ističe da je Novi Sad, kao i cela zemlja, u velikoj meri, do 2012. godine, objavljivao samo imena zatvorenih fabrika, a ne novootvorenih. Najvećim gigantima koji su poslovali decenijama, u tom periodu stavljani su katanci na kapiju fabrika.

- Mi smo od 2012. godine, a tu naravno mislim pre svega na mog prethodnika, prijatelja i kolegu, sadašnjeg mandatara Miloša Vučevića, uložili mnogo, mnogo napora da bi danas naš grad bio jedan od najrazvijenih gradova kada je u pitanju investiciona mapa sveta. Dani i noći rada, pregovora, lobiranja, stvaranja poslovnog i privrednog ambijenta, da bi se razvili industrijsku zonu po zonu, da bi otvorili fabriku po fabriku. Počeli smo od Severa 4, gde danas posluje nekoliko fabrika poput japanskog „Nideka”, austrijskog „BMTS”, američkog „Lear”-a, švajcarskog „Barry Callebaut”. Britanski „Aptiv” posluje u radnoj zoni Sever 2, a sada stiže i kineski gigant „Lianbo”.

- Prema preliminarnim podacima, dosadašnja investiciona ulaganja stranih direktnih investicija iznose 331.420.598,44 evra, sa brojem zaposlenih od 8.440 radnika, a u planu za naredni period su ulaganja u iznosu od još oko 369.000.000 evra i otvaranje 1235 novih radnih mesta- kaže Đurić.

Kurir.rs/Dnevnik.rs/N. P.