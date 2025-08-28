Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da su donete mere koje pomažu penzionerima i socijalno ugroženim građanima, ali i da će od oktobra EPS malim privrednicima pružiti mogućnost smanjenja troškova za električnu energiju.

Đedović Handanović je gostujući na televiziji Pink ukazala da je važna vest da će preduzetnici, mala i mikro preduzeća od prvog oktobra imati pravo na garantovano snabdevanje, odnosno kupovinu struje po regulisanim cenama kao i domaćinstva.

- Na taj način „Elektroprivreda Srbije”, i država kao vlasnik, daju značajnu podršku malim privrednicima da u zavisnosti od potrošnje pređu na garantovano snabdevanje po nižim cenama, što će mnogima od njih značajno olakšati poslovanje - rekla je ministarka.

Govoreći o merama kojima Vlada pomaže socijalno osetljive kategorije stanovništva, ukazala je da će država proširiti opseg energetski ugroženih kupaca koji zbog niskih prihoda nisu u mogućnosti da redovno plaćaju troškove za struju i grejanje.

Pozvala je socijalno ugrožene građane da se prijave u svojim lokalnim samoupravama za sticanje statusa energetski ugroženih kupaca koji im omogućava popust do 40 odsto na električnu energiju, ili do 60 odsto za gas i grejanje.

Dodala je da je novina da će energetski ugroženi kupci imati dodatni popust od pet odsto na računima za struju ako ga plate do 28. u mesecu.

- To znači da će prosečno domaćinstvo sa ovim statusom koje troši 350 kW ostvariti deset odsto popusta, odnosno oko 450 dinara, plus 1.000 dinara tokom grejne sezone ako se radi o penzionerima sa najnižim penzijama - rekla je Đedović Handanović i dodala da će penzioneri koji imaju najniže penzije, do 28.000 dinara, kao i brojilo na svoje ime imati popust na računima za električnu energiju od 1.000 dinara tokom grejne sezone, odnosno od računa za oktobar do marta sledeće godine.

Foto: Printscreen/Instagram

- Pravo na popust penzioneri će ostvariti bez predavanja ijednog papira i stajanja u redu već će se podaci automatski razmenjivati između institucija. Ova mera je već uspešno sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima tokom grejne sezone- rekla je ministarka.

Istakla je da Srbiji i njenim građanima ne žele dobro oni koji obesmišljavaju pomenute mere naglasišvi da su isti ljudi tokom prethodnih meseci pozivali na zauzimanje rudarskih kopova i blokiranje pruge kojim se dovozi ugalj u termoelektarne.

- Težnja blokiranja energetskog sektora je udar na državu i njenu funkcionalnost s obzirom da je energetska bezbednost jednaka nacionalnoj bezbednosti. Borili smo se protiv pokušaja ometanja radnika Kolubare da stignu na svoja radna mesta i nastavićemo da se borimo. Ako neko radi na ugrožavanju države to znači da svojoj državi ne želi dobro. Nastavićemo da osiguravamo energetsku sigurnost i stabilnost za sve građane - rekla je Đedović Handanović.

Osvrnula se i na kritike da je država donela populističke mere.

- Prvo su kritikovali i govorili da trgovci uzimaju izuzetno visoke marže. Kada je država reagovala onda su rekli da mere neće dati rezultate. Izašli smo sa popustima na računima za struju i isto su rekli da se radi o merama koje nisu dobre. Država teži da olakša najgroženijim građanima, da im podigne standard i smanji troškove hrane i druge dažbine. Oni koji kritikuju ove mera nemaju nikakav plan i program. Svedoci smo da nasiljem pokušavaju da dođu na vlast ali su građani i to prepoznali - rekla je ona.

Đedović Handanović je rekla da će se doneti prva strategija u istoriji naše zemlje koja se sistemski bavi upravljanjem mineralnim resursima.

- Strategija će zaštititi interes i ulogu države uz zaštitu prirodnih resursa. Treba da pronađemo najbolji način da razvijamo rudarstvo, s obzirom da smo bogati rudama i mineralima i prepoznati po tome na evropskom nivou. Rude i minerali su sve važniji za nove digitalne tehnologije i energetsku tranziciju zbog čega ćemo strategijom zaštititi interese države uz opredeljenje zaštite životne sredine - rekla je ona i dodala da se proces usvajanja strategije transparentno vodi.