Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se danas u Moskvi sa Miloradom Dodikom, a nakon sastanka izjavio je da Rusija smatra nedopustivim spoljno mešanje u unutrašnje stvari BiH, a posebno osuđuje pokušaje izmišljenih krivičnih dela "radi uklanjanja sa vlasti zakonito izabranog i legitimnog predsednika Milorada Dodika", koji je, kako je istakaom neugodan za Zapad, a prijatelj Rusije.

Lavrov je naveo da je danas u Moskvi sa Dodikom zaključio da je potrebno sačuvati sve principe Dejtonskog sporazuma, te da su konstatovali da Zapad nastavlja da sve bezobraznije krši te principe.

"Njihove destruktivne namere su sve očiglednije i oni se i ne trude posebno da ih sakriju da dobiju nepodeljenu kontrolu nad BiH, da liše Srbe prava garantovanih Dejtonom, da pokušaju da preokrenu zemlju u unitarnu državu sa poslušnom vlašću", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa Dodikom.

DESTABILIZACIJA ZA CEO BALKAN

Prema njegovim rečima, to je dovelo do najoštije političke krize u poslednjih 30 godina koja uvlači u destabilizaciju celi balkanski region. Te pokušaje degradacije, kako je naveo, nastavlja da sprovodi "nemački građanin Kristijan Šmit" koji se predstavlja kao visoki predstavnik u BiH, koga nije imenovao Savet bezbednosti UN.

Lavrov je istakao da Srbi, Hrvati i Bošnjaci u BiH treba sami da rešavaju svoje procese i donose rešenja uz uzajamni dogovor, te poručio da će Rusija, kao jedan garanta Dejtonskog sporazuma, nastaviti da daje podršku tom sporazumu i onim snagama koje se bore za očuvanje principa tog sporazuma.

Lavrov je poručio da je teško zamisliti u normalnoj državi da je predsednik Milorad Dodik izvršio krivično delo jer nije ispunio odluke Kristijana Šmita, te istakao da će na sednici Saveta bezbednosti UN u oktobru BiH morati da se pripremi za neugodna pitanja.

"Šmitu aktivno pomaže Ustavni sud BiH, koji je pod kontrolom EU, i ne dozvoljava narodima u BiH da rešavaju svoje probleme", rekao je Lavrov, prenose agencije.

ZAPAD GURA BOŠNJAKE U SUKOB SA SRBIMA I HRVATIMA

Sergej Lavrov je rekao da Zapad Bošnjake u BiH gura na pogrešan put, odnosno u rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Umesto da ovaj sporazum bude poštovan, Zapad Bošnjake gura u sukob sa Srbima i Hrvatima", rekao je [ef diplomatije Ruske Federacije.

Lavrov je naglasio da se Milorad Dodik i rukovodstvo Republike Srpske decenijama bore za dosledno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma dok ga Zapad i njegovi funkcioneri krše. On je istakao da BiH funkcioniše na osnovu balansa tri konstitutivna naroda, te naglasio da je rušenje konsenzusa koji je u njenoj osnovi zločin i poziv na još jedan rat na Balkanu.

"To je pokušaj provokacije kako bi se sproveo nasilni scenario upotrebe grube vojne sile, da se Srbi potisnu i prekrše njihova prava kao što se dešava na Kosovu i Metohiji", rekao je Lavrov, koji je ocenio da je sastanak sa Dodikom došao u pravom trenutku s obzirom na složene procese koji se dešavaju u BiH, a koji se, pre svega tiču Republike Srpske.

NA REFERENDUMU SE ČUJE GLAS NARODA

Govoreći o najavljenom referendumu u RS, Lavrov je rekao da smatra poštenim održavanje referenduma, istakavši da se savremena Evropa vraća na ideologiju nacizma, ne voli referendume jer ne želi da čuje glas naroda.

"Referendum koji planira Republika Srpska i predsednik Milorad Dodik 25. oktobra smatram poštenim. Nezavisnost Kosova su proglasili bez referenduma, referendum u Krimu, koji je bio transparentan, nisu priznali. Zapad ne želi da čuje glas naroda", rekao je Lavrov.

Predsednik Milorad Dodik izjavio je danas u Moskvi da je najviše ruske zvaničnike u Moskvi zamolio da svojim uticajem pomognu u zatvaranju OHR-a u BiH.

Dodik je rekao da je zamolio Rusiju i da svojim uticajem i kontaktima u UN utiče da se suzbije nered koji neprestano pravi Kristijan Šmit koji je neovlašćeni visoki predstavnik.

"To što on radi može do temelja da ugrozi Dejtonski sporazum i dovede do raspada BiH putem nefunkcionisanja zajedničkih institucija", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.