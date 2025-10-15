Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon svečano je otvorio izložbu „Susreti sa poslednjim Srbima na Kosovu“ u poznatoj galeriji Espas Bernanos u Parizu autorke Katrin Kuper. Izložba obuhvata 50 umetničkih fotografija koje prikazuju život Srba u enklavama na Kosovu i Metohiji njihove domove, manastire, običaje i svakodnevicu.

Fotografkinja Katrin Kuper, poreklom iz Južne Afrike, već dve decenije živi i radi u Francuskoj, gde je stekla međunarodno priznanje i više nagrada za svoj rad.

Na Kosovu i Metohiji boravila je prvi put 2016. godine na poziv Arno Gujona, kada je imala priliku da upozna život Srba u enklavama i njihovu svakodnevnu borbu za opstanak. U avgustu ove godine ponovo je provela deset dana u enklavama, gde je živela sa meštanima, boravila u manastirima i zabeležila prizore iz svakodnevog života Srba.

- Zahvaljujući objektivu francuske umetnice, publika u Parizu ima priliku da vidi stvarnost koju mediji često prećutkuju, a to je kako zapravo izgleda život ljudi koji izolovani i obespravljeni ipak ostaju verni svojoj veri, tradiciji i zavičaju. Njihov život je ispunjen radom, molitvom i borbom da očuvaju svoje domove, svetinje i identitet, ostajući na svojoj zemlji. Dok izveštaji o stanju na KiM često ostaju apstraktni, fotografije Katrin Kuper donose lice, emociju i priču svakog čoveka koji živi u tim uslovima. Njen objektiv ne bavi se politikom, već ljudima čiji život svedoči o istrajnosti i dostojanstvu koje ceo svet treba da vidi i razume - istakao je Gujon.

Nakon svečanog otvaranja, održan je okrugli sto na temu aktuelnih dešavanja na Kosovu i Metohiji, na kojem su učestvovali zamenik direktora Figaroa Žan-Kristof Bison, fotografkinja Katrin Kuper, direktor Kancelarije za javnu u kulturnu diplomatiju Arno Gujon, uz moderaciju novinara Pjera Aleksandra Buklea.

Izložba će u galeriji Espas Bernanos biti otvorena nedelju dana, nakon čega će biti postavljena u Kulturnom centru Srbije u Parizu, gde će posetioci mesec dana moći da je pogledaju.

Foto: KJKD

Na otvaranju izložbe su prisustvovale brojne zvanice iz sveta kulture, umetnosti i geopolitike, među kojima i istaknuti francuski novinari, intelektualci i predstavnici kulturnih institucija.

Glavni organizator i pokrovitelj je Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije, koja ovim projektom približava francuskoj javnosti život Srba na Kosovu i Metohiji kroz objektiv umetnice koja nije Srpkinja, ali je svojim delom predstavila istinu o životu Srba na Kosovu i Metohiji.